'Donald Trump no va a ganar': Vicente Fernández

Un país no debería de tener ni puentes, ni rejas, ni muros, señala el 'Charro de Huentitán'

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- El cantante mexicano, Vicente Fernández, decidió apoyar a Hillary Clinton porque asegura que lo que está haciendo Donald Trump es negativo para la comunidad latina, señala que al hablar con la candidata presidencial le pidió que cuidara de los mexicanos y de los latinos. Que no está interesado en ningún cargo público como otros pudieran pensarlo, pero le da todo su apoyo a la candidata presidencial.

Hoy son las elecciones en Estados Unidos y el cantante está convencido que "el pelo amarillo" como nombró al magnate Trump, no ganará las elecciones.

"Ella (Hillary) me mandó una invitación de grabarle (un video) cuando lo escuchó, ella me invitó a estar compartiendo ahí donde me vieron. El otro señor es un bofe, ojalá y Dios no lo permita que una gente así maneje el mundo, podría provocar muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, fui claro y fui a demostrar que no estaba de acuerdo, fui a defender a mis mexicanos y mis latinos que están allá. Que este idiota viejo vea como batalla la gente de Centro y Sudamérica en el tren porque ahí hay muchos pierden la vida o una pierna, llegan allá (la frontera) y los devuelven. Un país no debería de tener ni puentes, ni rejas, ni muros".

"El Charro de Huentitán" recibió a la prensa nacional y local hoy en la Arena VFG para presentar su más reciente disco "Un Azteca en el Azteca" el cual es material grabado en vivo de su última presentación musical en el Estadio Azteca, de hecho, antes de iniciar su conversación con los medios, Sony Music México le otorgó Disco de Oro y Disco de Platino por las más de 90 mil copias vendidas de este álbum que contiene dos CD's más un DVD que incluye más de 30 canciones y un par de bonustrack.

Entre los pendientes de don Vicente está grabar varios duetos, uno de ellos con Plácido Domingo y lamenta no haber grabado con José José cuando éste todavía poseía buena voz.

EL INFORMADOR / ENRIQUE ESPARZA