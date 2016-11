Paris Hilton, una mujer comprometida con las causas sociales

La socialité visitará en México algunas asociaciones que apoyan a niños

CIUDAD DE MÉXICO (08/NOV/2016).- La socialité estadunidense Paris Hilton desea dejar un legado más allá de lo que ha realizado en el mundo de los negocios, motivo por el cual se encuentra muy comprometida con causas sociales.

Hilton afirmó que se siente muy bendecida de tener posibilidades y por esta razón prefiere apoyar a diversas asociaciones con fines altruistas.

"Estoy muy involucrada en el trabajo filantrópico desde que era niña, es algo que mi familia me enseñó. He trabajado en cosas muy diversas, desde animales, niños, cáncer de mama, Sida.

"Viajo por todo el mundo y siempre que llego a algún lugar visito algún orfanato, un hospital, siempre trato de regresar, porque creo que Dios me ha bendecido en la vida de muchas formas y es una obligación para mí regresar algo a la sociedad, tengo mucho que regresar, creo que con el solo hecho de estar ahí para ellos, atraer la atención a los temas y darle voz a quienes no la tienen hace una gran diferencia.

"Creo que se me ha dado un regalo, pero tengo que usarlo de una manera positiva y es algo que no me gusta publicitar, lo hago para mí, lo disfruto y la gente no oye mucho acerca de ello, porque a los medios les gusta enfocarse en otras cosas que no son importantes, como el trabajo filantrópico, pero para mí es una parte fundamental de mi vida, a donde quiera que voy hago algo.

"Aquí visitaré a algunos niños, mientras estoy en la Ciudad de México en los próximos días. Voy a ir a la Fundación Black Jaguar-White Tiger Foundation, para ver animales, es algo que disfruto mucho y que creo que todo el mundo debería hacer, porque así tendríamos un mejor lugar", refirió en conferencia de prensa.

Ya que hoy se llevan a cabo las elecciones presidenciales en su país, Estados Unidos, Hilton simplemente acotó:

"Mi mamá me dijo que nunca hablara de política o dinero, así que seguiré su consejo, pero creo que definitivamente es la elección más importante de nuestra generación. Algo inmenso, así que todo el mundo necesita salir y votar, porque cada uno cuenta y que la mejor persona gane".

La familia Hilton siempre ha estado en medio de los reflectores, por esa razón está acostumbrada a los medios.

"He estado en este negocio desde hace dos décadas, así que ya es una parte de mi vida, estoy acostumbrada. Me encanta viajar por el mundo para conocer gente, cuando entré al negocio era muy tímida, cuando me acercaba a un micrófono me ruborizaba y me sentía agenda, pero ahora que ya crecí, que soy una mujer ya no me asusto más, me gusta estar alrededor de todo el mundo.

"Por ejemplo, ahora que estoy de vuelta en la Ciudad de México, después de mucho tiempo de no venir, significa mucho ver a la gente que ha sido tan amable conmigo".

Al preguntarle la manera en que los medios de comunicación la comparan con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ella simplemente comentó:

"Creo que dicen eso porque los dos somos personas de negocios. Él creó una marca de sí mismo, es un gran empresario, lo conozco desde que era muy niña, así que la gente dice eso porque los dos somos gente de negocios, pero creo que lo que hacemos es opuesto. Yo estoy encaminada a la moda y él es más bien un hombre de empresa. Mundos diferentes", expresó.

Paris Hilton está en México para presentar su nueva línea de calzado.

"Estoy honrada de estar aquí. Amo México, vengo desde hace muchos años viajando por todo el país, creo que es un lugar maravilloso, amo la energía, la gente, la moda.



"Las mujeres aquí son bellas y confiadas, sé que aman mis zapatos y todos mis productos. Me hace sentir muy orgullosa de todo lo que los fans dicen aquí.

"Acabo de lanzar mi fragancia 20 y ha sido número uno en ventas aquí, y eso me tiene muy contenta y quiero agradecerle a todos mis fans que me han apoyado a lo largo del tiempo y no puedo esperar para que prueben esta nueva colección", concluyó.