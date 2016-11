Carmen Salinas intercede por Omar Suárez ante hijos de Juan Gabriel

La actriz solicitó a los herederos no demandar a la producción del musical 'Amor eterno'

CIUDAD DE MÉXICO (08/NOV/2016).- La actriz Carmen Salinas deseó lo mejor al elenco de la obra “Amor eterno”, al tiempo que envió un mensaje a través de los medios de comunicación a los hijos del compositor Juan Gabriel, a quienes les solicitó no demandar a la producción de Omar Suárez.

Justificó su petición al señalar que “la frase ‘amor eterno’ no es propiedad de nadie, es de dominio público. Señores abogados no hagan que a los hijos de Juan Gabriel les agarren odio”. Sobre la demanda que en vida ganara su ex marido Pedro Plascencia, quien tras 25 años de trabajar con Alberto Aguilera Valadez, fuera despedido, aconsejó: “Deben ayudarse unos a otros, ¿para qué acumular tanto dinero si no te llevas nada cuando mueres?”

Agregó: “Si yo estuviera en la posición de los hijos de Juan Gabriel, haría eso, ayudar a toda la familia. Las demandas no se valen, traen sal. Yo por eso no demandé a las hermanas Vallejo que me robaron todo lo de ‘Aventurera’”.

Lo anterior lo señaló este mediodía ante los medios de comunicación, luego de una misa realizada en el panteón Español, en la cripta familiar, donde yacen sus seres queridos, donde Carmen Salinas recordó a su hijo Pedro Plasencia, en el día de su cumpleaños (7 de noviembre), rodeada de familiares y amigos.

De su hijo, que murió de cáncer expresó: “Mi hijo nació a las 11:45 de la noche, casualmente a la hora que nació mi hija María Eugenia, pero ella nació el 14 de noviembre”.

Carmen lamentó que a la fecha no haya cura contra el cáncer: “Diario le pido a mi padre Dios, que ilumine a los científicos del Universo para que descubran como curar esa enfermedad”.

Expresó que ella está atenta a su salud. “Cada año me hago un chequeo y tomo remedios naturales y consumo lo más sano posible”.

Al hacer un valoración del año que está por concluir, consideró que ha sido difícil por la pérdida de su cuñado Sergio y la de su ex marido Pedro Plascencia”.

Ante la insistencia sobre la nueva temporada de “Aventurera”, dijo: “Hay muchas aventureras, Niurka, Ninel, Itati, mi güerita, Edith a la que adoro, la tengo diario en mis oraciones para que sane de cáncer”.

Por último, pidió al público sintonizar el canal Las Estrellas los martes y jueves a las 22:30 de la noche para que vean la serie de comedia “Nosotros los guapos”, en la que interviene ella al lado de Adrián Uribe y Ariel Miramontes.

Antecedentes

El origen de la confrontación entre los hijos del “Divo de Juárez” con el empresario Omar Suárez es porque los descendientes del cantante quieren cobrarle a Suárez regalías por que éste utilice las canciones de Juan Gabriel en su nuevo musical, que en principio llevaría por nombre “Amor Eterno”. La situación, hasta el momento, está de lado de los herederos, ya que su padre es el único dueño de los derechos comerciales de las más de mil 500 canciones de compuso a lo largo de su vida.