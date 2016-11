Montaner sonará a Julión Álvarez

El baladista, quien está a punto de recibir el Grammy a la Excelencia Musical, da un giro en su carrera y apuesta por temas regionales

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- Aunque los premios nunca han faltado en su trayectoria, para Ricardo Montaner recibir el Grammy a la Excelencia Musical es un logro que refleja la versatilidad de su trayectoria que, pese a estar enfocado mayormente en la balada pop, en los últimos años ha optado por explorar otros ritmos que lo han convertido en un camaleón sobre el escenario.

De visita en Guadalajara en pasados días, el cantautor venezolano expresó la sorpresa de ser galardonado en los próximos Grammy Latino en compañía de Eugenia León, El Consorcio (Mocedades) y Ednita Nazario, personalidades que también recibirán el premio por sus longevas carreras artísticas.

“Me sigue sorprendiendo… Toda mi vida los premios y reconocimientos me han sorprendido, pero al mismo tiempo me gusta… Me emociona porque he aprendido con el paso de los años a compartir más con mis hijos y toda mi familia, con mi esposa. He aprendido que estas cosas se comparten con la gente que en realidad te ama y está a tu lado”.

El intérprete de “Me va a extrañar” señaló que 2016 ha sido uno de los años más significativos en su andar dentro de la industria musical al concretar un proyecto ambicioso e internacional con “Ida y vuelta”, su más reciente producción en la que se adentra a un intercambio de sonidos con algunos de los exponentes más representativos del género popular mexicano. Para la planeación de este material tuvo como cómplice a Julión Álvarez, con quien entrelazó una gran amistad desde su participación en “La Voz México”, y quien lo impulsó a tener un acercamiento especial con el género de banda.

“Estaba en Tepic con Julión haciendo el video de ‘No te vayas’ a principios del año pasado y me sugirió hacer un disco entero de música mexicana. Cuando canté con el Norteño Banda me sentí muy bien y le dije que me gustaba la idea. En agosto me reuní con la disquera y lo propuse; después de treinta y tantos años de estar en México era el momento de dar un regalo a la cultura popular de la música mexicana”.

Montaner señaló que si bien ahora promociona un pop muy romántico con la primera canción del disco “Aunque ahora estés con él” de Calibre 50, en próximos meses presentará muy a su estilo canciones emblemáticas del género de banda, además de otorgar sus propios éxitos a otros colegas del regional mexicano como Julión Álvarez, Pepe Aguilar, La Adictiva y Espinoza Paz, por ejemplo.

“Julión me dirigió mucho para que hiciera este concepto y la compañía de discos también me ayudó con nombres de artistas para invitarlos. En las canciones de banda cada artista grabó con su propia banda y arreglistas, y en las baladas que hice yo me fui a Italia y Estados Unidos para grabar las bases y las cuerdas las monté con la Filarmónica de Praga, es un disco muy grande con 20 canciones y un sonido extraordinario. Es una manera de exportar esas canciones mexicanas al mundo de las baladas para que las conozcan en otras partes del mundo”.

Prepara la fiesta

Antes de concluir 2016, Ricardo Montaner alista las sorpresas que ofrecerá al público el próximo 29 de noviembre, fecha programada para un concierto en el Auditorio Nacional, escenario en el que asegura habrá invitados especiales; adelantó que procurará que la mayoría sean artistas con los que recientemente ha colaborado.

“Estoy tratando de juntar a un par de amigos y colegas, ya le dije a Julión Álvarez, pero aún estamos coordinando, no los puedo anunciar porque todos están con agendas importantes, pero lo sabré faltando cuatro o cinco días para el show y en las redes sociales lo comentaré”.