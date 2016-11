La charla con Hitler que cambió la historia

'3 días en mayo' es un drama político actuado con maestría; mismo que se presenta en el Teatro Galerías este 9 de noviembre

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- Corre el mes de mayo de 1940, la escena se ubica en Inglaterra; dos hombres: Winston Churchill y Hitler, durante 72, realizarán una serie de complejas negociaciones políticas… Este es sólo el inicio de “3 días en mayo”, una obra escrita por el dramaturgo contemporáneo Ben Brown, la cual llegará al Teatro Galerías este 9 de noviembre.

Uno de los protagonistas de la puesta en escena es el primer actor Héctor Bonilla, quien en entrevista señala que “nos ha ido muy bien con la obra, es sumamente interesante conocer la importancia de esos tres días cruciales que cambiaron al mundo… Que de haber ganado Hitler no sabemos qué habría pasado con la historia.”

¿Y qué podrá ver el público tapatío en esta obra? “Básicamente podrán observar una etapa fundamental en la historia de la humanidad… De la determinación de Winston Churchill en la política, discusiones en el congreso británico y los días más complicados de mayo en esa época. También verán el gran parecido de Sergio Zurita con Churchill, eso le da peso y un contexto más realista a la obra”.

Sobre cómo se preparó para su personaje de Neville Chamberlain, en esta puesta en escena, el histrión apunta que “es un trabajo atractivo con un carácter histórico de suma importancia; estudié a profundidad este personaje y traté de caracterizarme lo más parecido a él, ya que es un hombre muy deteriorado; él murió de cáncer dos meses después de estos tres días, y se consumió por su enorme fracaso diplomático… Hay que recordar que en esa época todos querían ser estatuas, querían tener inmortalidad”.

Durante la charla, Bonilla puntualiza que “la dramaturgia, a pesar de ser de un hecho histórico real, lo vuelve un drama humano, concreto. Ha sido una delicia trabajar con este equipo maravilloso. El elenco es de primera”.

Sin duda —a decir del actor— “3 días en mayo” es una gran lección de historia “que no podemos olvidar, porque la II Guerra Mundial fue el evento bélico más mortífero, donde murieron 60 millones de personas, sobre todo civiles, y sufrimos el Holocausto y la bomba atómica…No podemos olvidar estos eventos...”.

El elenco de “3 días en mayo”, además de tener a Bonilla y a Zurita; también está conformado por José Carlos Rodríguez, Fernando Bonilla, Pedro Mira, Miguel Conde, Nicolás Sotnikoff, Juan Carlos Beyer y está dirigido por Lorena Maza y Alberto Lomnitz.

La escenografía e iluminación es de Sergio Villegas; mientras que el vestuario fue diseñado por Edyta Rzewuzka; además, la producción ejecutiva es de José Valdés, y la productora asociada es Leonor Quijada, directora de la SAS.

Apología a la nostalgia

Con una gran trayectoria en el medio artístico, ¿qué es lo que sigue para Héctor Bonilla? “Actualmente me encuentro realizando un espectáculo a lado de mi mujer llamado ‘Cartas Marcadas’, la cual trata de una apología nostálgica de lo que fue las relaciones epístolas; se abordan cartas cachondas, divertidas, infantiles, cartas, cartas, cartas… En esta obra demostramos que la comunicación tiene otras opciones además del Whatsapp, Facebook y Twitter; posteriormente queremos hacer una gira por la República Mexicana. Las nuevas generaciones no conocieron esos tiempos y las viejas los olvidaron por completo, por lo que están a punto de extinguirse”, agregó el histrión que pronto estrenará la cinta “Un padre no tan padre”, donde comparte créditos con Jacqueline Bracamontes, Benny Ibarra, Sergio Mayer Mori y Rafael Simon.

Todo lo hace por la ciudadanía

Héctor Bonilla además de desempeñarse en la actuación; ahora también participa en la política. Es así como el histrión de 77 años labora como diputado del partido político Morena. Sobre este cargo comparte que su interés por participar en la política lo desarrolla desde una perspectiva de ciudadano y no como un curul; quiere que la Constitución de la Ciudad de México tenga las necesidades y preocupaciones reales de la ciudadanía.

Sobre la polémica que enfrenta su colega Damián Alcázar —también diputado y actor—, quien ha contabilizado varias faltas, justifica que todo ha sido por sus jornadas laborales en el ámbito actoral, “esta situación desconcierta a la Asamblea Constituyente, la cual ya está pensando seriamente en algún posible relevo o renuncia definitiva del cargo político para Alcázar, en particular”.