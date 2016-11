Angelina y Brad Pitt logran acuerdo para custodia de sus hijos

A través de un comunicado, los representantes de la actriz.dan la noticia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (07/NOV/2016).- Angelina Jolie y su esposo Brad Pitt llegaron a un acuerdo de custodia respecto a sus seis hijos, dijeron el lunes representantes de la actriz.

A través de un comunicado, un representante señaló que el acuerdo fue alcanzado hace más de una semana y éste indica que los niños permanecerán bajo la custodia de Jolie y que Pitt continuará teniendo "visitas terapéuticas" de sus hijos.

La actriz presentó la solicitud de divorcio en septiembre, con el argumento de diferencias irreconciliables y de que era por el bienestar de la familia. Ella buscó la custodia física única, y Pitt solicitó la semana pasada a una corte la custodia compartida.

El comunicado dice que ambas partes están comprometidas con la sanación de la familia, la cual incluye seis hijos de entre 8 y 15 años.

Los mensajes de The Associated Press a representantes de Pitt en busca de comentario no fueron respondidos de inmediato.