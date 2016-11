'Trump es el anticristo': Paulina Rubio

La cantante se posicionó abiertamente en favor de Hillary Clinton

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- La cantante mexicana Paulina Rubio se posicionó abiertamente hoy en favor de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en las elecciones estadounidenses de mañana y afirmó que Donald Trump "es el anticristo".

"No es una opción, no va a ganar. Trump es el anticristo, siembra miedo y me da risa. Es un anticristo en un mundo contemporáneo", declaró la "chica dorada" en una rueda de prensa en Ciudad de México durante la presentación de su nuevo sencillo "Me quema", que se podrá escuchar a partir del próximo 11 de noviembre.

Aseguró que Trump "quiere atacar a los diferentes sectores" y apuntó que el padre y el abuelo del candidato republicano a la Casa Blanca fueron inmigrantes, uno de los grupos que más ha golpeado el magnate neoyorquino durante su campaña electoral.

La cantante fue una de las artistas que participaron en la iniciativa impulsada por la cineasta mexicana Patricia Riffen que reclama el voto de la comunidad latina en favor de Clinton.

"Apoyo a Hillary porque dentro de lo que hay es lo mejor y lo digo abiertamente. Hay millones de mexicanos y latinos que se sienten como yo", afirmó la intérprete, quien actualmente reside en Miami.

Asimismo, consideró que la campaña política del empresario "ha sido un show" y "no muestra nada de lo que es el mundo y de lo que es la juventud en este momento".

"Por eso levanté mi mano y la voy a seguir levantando" dijo la mexicana, y agregó que "la democracia es lo que necesita Estados Unidos, México y el mundo: demócratas".

Opinó que "es así como un muy mal sueño que en lugar de tener otro tipo de candidatos como ejes mundiales tengamos estos bufones que lo único que hacen es sembrar miedo".

"Cada vez que le veo el queso Oaxaca pienso ¡Que se vaya de aquí!", declaró, refiriéndose al peinado del candidato, que recordaría ese tipo de queso formado por capas.

"En algún momento yo voy a escribir una canción que va a tener un sentido del humor y un sarcasmo que es parte de lo que estamos viviendo. Se me hace inaudito lo que estamos viviendo", lamentó Rubio.

Respecto al "ataque y menosprecio" a las minorías recurrente en el discurso del republicano, dijo que "puede que sea fuerte a nivel media (prensa), pero a mí me da mucha vergüenza, me da pena, siento que es una mentira".

"No nos podemos seguir menospreciando por ser mexicanos o por ser los que vivimos al lado de los Estados Unidos, somos Estados Unidos. Los mexicanos y los americanos siempre hemos sido uno", destacó.

"Quiero un México nuevo, diferente, que Estados Unidos siga siendo la gran potencia pero sin atacar las etnias y sin atacar las religiones", defendió.

Sobre su iniciativa de movilizar el voto latino en favor de Clinton, la artista afirmó que su "deber cívico" está relacionado con el reciente nacimiento de su segundo hijo: "Tiene mucho que ver con el momento de mamá que estoy viviendo con el momento que México, Estados Unidos y el mundo entero está viviendo".

"Yo quiero que el día de mañana mi hijo se sienta orgulloso de ser mexicano, de ser americano y fuerte para poder votar y que su voto cuente", subrayó.