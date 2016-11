Jennifer Aniston habla de su amor por Justin Theroux

Ofreció una entrevista para el número de diciembre de 'Marie Claire'

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- La actriz Jennifer Aniston habló de su amor por Justin Theroux y también de cómo ha sido avergonzada por todo lo relacionado con su imagen y su vida amorosa.

En una entrevista para el número de diciembre de “Marie Claire”, la actriz declaró que desde su estatus marital hasta su divorcio, la falta de pareja e incluso sus pezones han sido “avergonzados”.

“Sólo pensé, 'he trabajado demasiado duro en esta vida y en esta carrera para ser reducida a una triste humana sin hijos'”.

Acerca de su relación con Justin Theroux, Aniston expresó:

“¿Por qué es la persona adecuada para mí? Todo lo que sé es que me siento completamente vista y adorada sin importar el estado. No hay parte de mí que no se sienta cómoda mostrando, exponiendo”.

La actriz dijo que como el matrimonio es su prioridad, prefiere rechazar papeles que impliquen separarse de su esposo.