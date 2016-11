Los Hollywood Film Awards inician temporada de premios

El espectáculo ha sido criticado por su nebuloso proceso de selección

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS (07/NOV/2016).- Así como en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, nunca es demasiado temprano como para empezar a hacer campaña para la temporada de premios de Hollywood, y las estrellas tuvieron el domingo la oportunidad de hacerlo en los Hollywood Film Awards.

El espectáculo ha sido criticado por su nebuloso proceso de selección y su rara tradición de reconocer películas antes de que sean estrenadas, pero aun así la ceremonia no televisada en el Hotel Beverly Hilton atrajo a una multitud de celebridades de primera línea.

"Esta noche es de hecho improvisada", dijo al público el anfitrión James Corden. "Literalmente, nada de esto es real".

Eso no evitó que Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Natalie Portman y Matthew McConaughey acudieran a recibir sus trofeos. No habían nominados; los ganadores se anunciaron por adelantado. El venezolano Edgar Ramírez también estuvo entre ellos.

Los asistentes incluyeron a Julianne Moore, Kate Hudson, Justin Timberlake, Jonah Hill, Anna Kendrick, Andrew Garfield, Warren Beatty, Mel Gibson y Lenny Kravitz.

Las elecciones presidenciales del martes fueron un tema recurrente a lo largo de la velada. Corden marcó la pauta con varios chistes políticos en su monólogo de apertura.

"Este año trajeron de vuelta Star Wars con una protagonista femenina. Relanzaron Ghostbusters con un elenco femenino. Y pido a Dios que relancen la presidencia de Clinton con una mujer protagonista", dijo el presentador de la CBS.

Robert De Niro, en el escenario, exhortó al público a votar por Hillary Clinton. "Tenemos la oportunidad de evitar que una comedia se convierta en una tragedia", dijo.

Al aceptar un premio por su documental "Before the Flood", DiCaprio habló sobre el cambio climático como "una amenaza urgente a la vida en la Tierra como la conocemos". El director Fisher Stevens dijo que el filme está disponible de manera gratuita hasta el día de las elecciones.

Creados por el empresario Carlos de Abreu, los Hollywood Film Awards se unieron con dick clark productions en el 2014, cuando la ceremonia fue transmitida por la CBS.

El programa ya no es televisado, pero aun así tiene guion y la mayoría de los artistas leen de un apuntador.

"Aunque yo no escribe esí, estoy absolutamente de acuerdo", dijo Susan Sarandon tras leer palabras sentidas sobre Portman, quien fue honrada por su interpretación de Jackie Kennedy en "Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larraín y que se estrena el 2 de diciembre.

Casey Affleck se burló del rígido texto que le dieron para presentar al guionista de "Manchester By the Sea", Kenneth Lonergan.

"Yo no escribe esto", dijo Affleck.

Los artistas que aceptaron premios, sin embargo, lo hicieron sinceramente.

Naomie Harris dijo que tuvo que dejar de lado sus propios juicios para interpretar a una madre drogadicta en "Moonlight".

"Cambié para siempre como resultado de esta travesía", expresó.

Kidman recibió el premio a la mejor actriz de reparto por "Lion", que se estrena el 25 de noviembre. Dijo que el filme le "mostrará a la gente la bondad inherente en todos nosotros".

Eddie Murphy recibió el premio a la trayectoria. El público lo recibió con una ovación de pie, lo que dijo "alegra profundamente el corazón en un domingo".

"Este es un grupo muy, pero muy parlanchín. Nunca había oído discursos tan largos", dijo Murphy, apuntando que él no estaba usando el apuntador.

"Realmente me gustaría tener un discurso locuaz", añadió. "Pero estoy muy conmovido y muy honrado, así que, muchas gracias".

Corden cerró la gala diciendo: "Ya no tenemos más premios falsos que repartir".

En cuando al resto de la temporada de premios de Hollywood, las nominaciones a los Globos de Oro se anuncian el 12 de diciembre, las de los premios SAG (Sindicato de Actores de la Pantalla) el 14 y las de los Premios de la Academia el 24 de enero del 2017.

Los ganadores de los Hollywood Film Awards

Premio a la trayectoria: Eddie Murphy.

Actor: Tom Hanks, "Sully".

Actor de reparto: Hugh Grant, "Florence Foster Jenkins".

Actriz: Natalie Portman, "Jackie".

Actriz de reparto: Nicole Kidman, "Lion".

Comedia: Robert De Niro, "The Comedian".

Revelación de Hollywood: Naomie Harris, "Collateral Beauty" y "Moonlight".

Nuevo Hollywood: Lily Collins, "Rules Don't Apply".

Foco: Janelle Monae, "Hidden Figures".

Elenco: Matthew McConaughey, Edgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, "Gold".

Canción: "Can't Fight the Feeling", Justin Timberlake.

Taquillazo: "The Jungle Book".

Animación: "Zootopia".

Documental: "Before the Flood", Leonardo DiCaprio, Fisher Stevens.

Director: Mel Gibson, "Hacksaw Ridge".

Director revelación: Tom Ford, "Nocturnal Animals".

Productor: Marc Platt, "La La Land", "Billy Lynn's Long Halftime Walk", "The Girl on the Train".

Guion: Kenneth Lonergan, "Manchester By the Sea".

Cinematografía: Linus Sandgren, "La La Land".

Compositor: Mychael Danna, "Billy Lynn's Long Halftime Walk" y "Storks".

Editor: John Gilbert, "Hacksaw Ridge".

Efectos visuales: Stephane Ceretti y Richard Bluff, "Doctor Strange".

Sonido: Christopher Boyes y Frank Eulner, "The Jungle Book".

Diseño de vestuario: Albert Wolsky, "Rules Don't Apply".

Maquillaje y peinado: Shane Thomas, Angela Conte, Bec Taylor, Noriko Watanabe, "Hacksaw Ridge".

Diseño de producción: Wynn Thomas, "Hidden Figures".