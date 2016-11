Una vida con mucha... ¡Azúcar!

Jeimy Osorio estelariza la serie 'Celia', que se estrena esta noche en la pantalla de Azteca 13

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- Una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la música latinoamericana es sin duda Celia Cruz, también llamada “La reina de la salsa”, mujer que a pesar de convertirse en una celebridad y gozar de la fama y del cariño del público, nunca perdió la humildad.

Siempre agradecida con la vida pregonó sus raíces cubanas por el mundo con un orgullo que no le cabía en el pecho. La cantante dejó este mundo con la añoranza de volver a pisar algún día su tierra natal, pero también dejó un legado que trascendió el tiempo, tanto que ahora su vida es motivo de una serie televisiva.

“Celia”, la telenovela colombiana producida por Fox Telecolombia para RCN Televisión en el 2015, basada en la vida de la cantante cubana y que llega ahora a la señal de Azteca 13. El estreno del melodrama es este lunes en punto de las 20:00 horas. Su protagonista, la puertorriqueña Jeimy Osorio, habla de lo que significó meterse en la piel de una de las divas del Siglo XX de América Latina.

“Se siente una alegría enorme poder compartir este trabajo con un país tan hermoso como lo es México, esta nación representó para Celia su segundo hogar, así que para mí es un gran honor que tengamos la posibilidad de presentar este proyecto. Esto también significa mucho para mí porque México me abrió las puertas hace dos años cuando hice ‘Porque el amor manda’ en Televisa, así que es un honor ahora compartir esto con ustedes”.

En la teleserie también participan Aymee Nuviola como Celia en su etapa madura, Willie Denton, y Modesto Lacen como Pedro Knight, el esposo de la cantante. Además de Carolina Gaitán, Marcela Gallego, Carlos Manuel Vesga, Luciano D’Alessandro, Aida Bossa, la primera actriz Margoth Velásquez y la reaparición en las telenovelas de Moisés Angulo. La serie ha sido vendida en más de 10 países como Chile, Honduras, Ecuador, Puerto Rico, Argentina y México, entre otros.

—¿Qué fue lo más divertido y lo más difícil de encarnar un personaje tan icónico como Celia Cruz?

—Entre las cosas más divertidas de hacer este personaje se encuentra el hecho de cantar, porque esta es una de mis pasiones más grandes en la vida. Este rol (en sus inicios) se siente tímida, y no se atreve a cantar delante de los demás, es una manera de también ver a Jeimy en el mundo real.

Disfruté mucho el proceso de transformación, el maquillaje que era de alrededor de una hora y media, las pelucas, los accesorios, hacer conciertos en vivo, ver a gente bailando. También con el equipo de trabajo, creamos una gran familia, todos éramos de diferentes lugares aunque se filmó en Colombia, tuvimos una relación bien bonita. En las cosas más complicadas de hacer a Celia era desconectarme de la responsabilidad que tenía este personaje, saber que la vida me iba a cambiar.

—¿Qué percepción tenías de Celia Cruz antes de darle vida en esta serie y que tanto cambió tu concepción de ella como profesional y mujer?

—Yo he sido fanática de Celia y yo la veía como una mujer fuerte, pero también con alegría, dulzura, jocosidad… Ella amaba ser diferente y única. Yo podía ver eso en su manera de vestir, siempre diferente a las demás con sus pelucas, sus zapatos y esa individualidad a mí también me hacía reflejarme, porque yo también soy diferente, quizá por mi afro, por los personajes que me ha tocado hacer y porque tengo esas similitudes con ella en cuanto a la alegría de la vida, yo siempre estoy contenta, contando chistes.

Pero cuando comienzo a estudiar el personaje, que lo comparo con esta mujer que tiene un dominio escénico, había una niña tan tímida que no se creía lo que le pasaba, era tan humilde que todo la sorprendía y le parecía algo grandioso, por eso es que se le abrieron tantas puertas en tantos lugares y países.

—Al decidir tomar el reto de hacer este personaje, ¿no tuviste miedo de ser encasillada con el público?

—Yo sabía que podían pasar dos cosas, podía gustar o no. Y yo me preparé mentalmente diciéndome: ‘Haz tu trabajo con el mayor respeto y amor, que nada te cueste, que nada te perturbe y disfrútatelo’. Porque si hay algo que caracterizaba a Celia es que ella se disfrutaba todo. Si yo no estaba en ese mismo proceso, yo no podría hacer que la gente se relacionara conmigo.

Yo me disfruté la experiencia y la oportunidad, traté de sacarle el mejor provecho y el mayor aprendizaje posible, porque este es mi primer protagónico, era saber mantener bien esa buena energía en equipo (con la producción) para que todos pudiéramos hacer el trabajo con amor.

—¿Cómo fue el acercamiento con Aymee Nuviola, la Celia madura?

—El proceso fue tan rápido desde que ella llegó, hasta que terminamos de grabar que solamente nos cruzamos en pocas ocasiones, pero tuvimos la oportunidad de conversar sobre nuestras vidas, también de cómo teníamos nuestras similitudes con Celia y como ella nos unió para hacer este personaje.

Fue una experiencia muy bonita aprender de Aymee porque en su carrera como cantante ha destacado mucho y tiene un don, el de la improvisación, que es sumamente admirable y esa es una de las cosas que ayudó a que su actuación fuera en excelencia.

LO QUE DEBES SABER

¿Quién es ella?

Jeimy vive en Los Ángeles, tuvo la oportunidad de participar en “Rápido y furioso” en 2011 y desde entonces ha estado muy de cerca en proyectos americanos. “Ahora que tengo un mes viviendo acá, me resulta un reto más grande, el inglés es mi segundo idioma y requiere otro tipo de actuación, de movimiento y flujo, la experiencia trae una recompensa increíble”. A principios del 2016 trabajó en un piloto para la cadena ABC y ahora mismo está en tres agencias esperando pronto tener noticias de incorporarse a algún nuevo proyecto .

Tentada por la música

Jeimy es una apasionada de la música, es una tarea pendiente que tiene para desarrollar una carrera discográfica, le gusta experimentar con los sonidos festivos, las fusiones del soul con el afrolatino, pero también el pop.

“Llevo varios años tratando de trabajar en mi propio proyecto musical, pero siempre aparecen oportunidades tan grandes como Celia que lo he tenido que poner en pausa”. En diciembre estará en un especial del Banco Popular, que se televisa desde hace 25 años en Puerto Rico.