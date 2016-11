Cara Delevingne estalla contra 'The Sun'

El periódico dijo que la británica no había sido convocada al evento de Victoria's Secret por su 'aumento de peso'

CIUDAD DE MÉXICO (05/NOV/2016).- La modelo Cara Delevingne usó su cuenta de Instagram para explicar la supuesta polémica con Victoria's Secret.

El periódico “The Sun” informó que la británica no había sido convocada al evento anual de la marca por su "aumento de peso".

De acuerdo al portal ABC.es, Delevingne arremetió contra el medio y publicó una carta en la que el productor del desfile, Edward Razek, desmiente esta versión.

Junto a la imagen de la misiva, la modelo escribió: "Es una vergüenza que hablen sobre los cuerpos de las mujeres para vender periódicos".

Dicha carta asegura que Cara sí fue invitada al desfile anual de Victoria's Secret, y que no fue necesario que hiciera casting; también se explica la causa por la que no le será posible desfilar:

"Querida Cara, Victoria’s Secret rara vez comenta los rumores de la prensa, pero el artículo de esta semana en el periódico británico 'The Sun', con respecto a ti y al Victoria’s Secret Fashion Show 2014 es una completa invención. En contra de lo que dice 'The Sun', que nunca se molestó en confirmarlo conmigo, Victoria’s Secret hizo todos los esfuerzos para tenerte en el desfile de Londres. Lo sé, porque fui el primero en hacer esos esfuerzos. Sobre el hecho en cuestión, tú fuiste la primera persona invitada, meses antes que ninguna otra. El supuesto casting, en el que supuestamente te hicimos esos desprecios, nunca existió. No hubo casting. Tú ya habías sido confirmada. La única razón por la que finalmente no pudiste unirte a nosotros fue la película que estabas rodando en Carolina del Norte”.

