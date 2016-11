¿Qué hacer del 5 al 10 de noviembre en Guadalajara?

Tres días en mayo es un thriller político original de Ben Brown, dirigido por Lorena Maza, interpretado por Sergio Zurita, Héctor Bonilla, José Carlos Rodríguez, entre otros • Siddhartta, el musical invita al viaje del príncipe Siddhartta, quien abandona su castillo para descubrir la verdadera esencia de la vida • Acuarelas en tango es un espectáculo de tango de folclore musical argentino, con una sobresaliente producción que realza el show de hora y media • La agrupación catalana de indie rock e indie pop Love of Lesbian presentará su más reciente álbum El poeta Halley, producido por Ricky Falkner y Santos & Fluren

Siddhartta, el musical



Basado en la novela de Hermann Hesse, la obra invita al viaje del príncipe Siddhartta, quien abandona su castillo para descubrir la verdadera esencia de la vida. Se representan emociones como la alegría del nacimiento, el drama de la muerte y la valiente búsqueda de la felicidad.



Palcco.

Del 4 al 13 de noviembre.

4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre, 20:00 hrs.

6 y 13 de noviembre, 12:30 hrs.

De $300 a $600.



Tres días en mayo



Es un thriller político original de Ben Brown, dirigido por Lorena Maza, que explora un punto de inflexión decisivo en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla en Londres en mayo de 1940, cuando ceder a Hitler era considerado como una opción viable. Con Sergio Zurita, Héctor Bonilla, José Carlos Rodríguez, entre otros.



Teatro Galerías.

9 de noviembre, 18:00 y 20:30 hrs.

$400, $500 y $600.



Las lámparas del cielo y de la tierra



La historia de Emilio Carballido narra el relato de una estrella, que es condenada a vivir en la Tierra por órdenes de la reina Luna, como castigo por haber arrancado la cola de un cometa. Es colocada en el circo de un peculiar pueblo, cuando la reina regresa por ella, ya no desea volver.



Teatro Diana.

6 de noviembre, 17:00 y 20:00 hrs.

De $200 a $350.



Blancanieves y los siete enanitos



Es la clásica historia acerca de una hermosa princesa que huye de su madrastra, la Reina, quien no soporta su belleza y ordena a uno de sus vasallos que le quite la vida, para ella ser ‘la más bella del reino’. Sin duda, una gran opción para que los pequeños de casa se diviertan.



Teatro Galerías.

6 de noviembre, 13:00 y 17:00 hrs.

$150 y $250.



Acuarelas en tango



Es un espectáculo de tango de folclore musical argentino, con una sobresaliente producción que realza el show de hora y media, desde la iluminación hasta el vestuario. Está conformado por 36 números musicales, los cuales transportarán a los espectadores a la cultura y pasión argentina.



Teatro Galerías.

10 de noviembre, 20:00 hrs.

$100, $250, $350 y $450.



Love of Lesbian



La agrupación catalana de indie rock e indie pop presentará su más reciente álbum El poeta Halley, producido por Ricky Falkner y Santos & Fluren. Además de dar a conocer los 13 temas, también interpretarán las mejores canciones de su carrera y los favoritos de sus fans para ofrecer una velada inolvidable de música.



Teatro Diana.

10 de noviembre, 21:00 hrs.

De $250 a $650.



Los Tres Reyes



Es un trío musical mexicano que ofrecerá un romántico concierto, en el que contará con la participación de dos invitados especiales que serán La Rondalla Motivos y Los Panchos de Chucho Navarro. Juntos han preparado una velada propicia para la nostalgia y el romance.



Teatro Galerías.

4 de noviembre, 20:30 hrs.

$250, $350 y $450.



Viaje alrededor del mundo



Es una exposición simultánea que se exhibe en dos recintos de Jalisco, que dan a conocer alrededor de 400 obras que durante seis décadas han representado el arte alemán por todos los continentes. La exposición pertenece al IFA (Instituto para las Relaciones Culturales Internacionales), organizada por el Goethe-Institut, en el marco del Año Dual Alemania–México 2016–2017, bajo la curaduría de Matthias Flügge y Matthias Winzen. Permanece hasta el 12 febrero de 2017.



Instituto Cultural Cabañas.

Mar.-D 10:00 a 18:00 hrs.

$70 general. $45 turismo nacional con IFE.

$20 estudiantes, maestros, menores de 12 años y tercera edad.

Martes entrada libre.



Museo de Arte de Zapopan.

Mar.-D 10:00 a 18:00 hrs.

J 10:00 a 22:00 hrs.

Entrada libre.