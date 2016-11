Triple nominación a 'Julieta' de Almodóvar en Premios European Film

Pedro Amodóvar está nominado como mejor director y las intérpretes Emma Suárez y Adriana Ugarte como mejores actrices

SEVILLA, ESPAÑA (05/NOV/2016).- La película "Julieta", del director español Pedro Almodóvar, consiguió hoy tres nominaciones en los XXIX Premios European Film Academy (EFA), que se entregarán el próximo 10 de diciembre en Breslavia, Polonia.

Como ya es tradicional, las nominaciones fueron anunciadas este sábado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra en esa capital andaluza.

"Julieta" será la película española que más nominaciones tenga en estos premios, al haber sido nominada como mejor película europea de 2016, Almodóvar como mejor director y las intérpretes Emma Suárez y Adriana Ugarte, "ex aequo" como mejores actrices.

En el caso del premio al mejor director, Almodóvar tendrá que competir con la alemana Maren Ade por "Toni Erdmann", el británico Kean Loach por "Yo, Daniel Blake", el rumano Cristian Mungiu por "Graduation", y el holandés Paul Verhoeven por "Elle".

La nominación "ex aequo" de Emma Suárez y Adriana Ugarte, por su parte, disputará el premio de mejor actriz con la italiana Valeria Bruni Tedeschi, por su trabajo en "Locas de Alegría", la danesa Trine Dyrholm, por su interpretación en "La comuna", y la alemana Sandra Hüller, actriz en "Elle".

Respecto al galardón al mejor actor europeo de 2016, el español Javier Cámara es uno de los candidatos, por su papel en "Truman", además de los británicos Hugh Grant por "Florence Foster Jenkins" y Dave Johns, por "Yo, Daniel Blake".

También compiten por este galardón el alemán Burghart Klaubner, por "El caso Fritz Bauer", el sueco Rolf Lassgard, por "Un hombre llamado Ove", y el austríaco Peter Simonischek, por "Toni Erdman".

En la categoría de guionistas, cinco candidatos compiten por el premio en esta modalidad: la alemana Mared Ade por "Toni Erdman", la irlandesa Emma Donoghue por "La habitación", el escocés Paul Laverty por "Yo, Daniel Blake".

También opta a este premio el rumano Cristian Mungiu por "Graduation" y el polaco Tomasz Wasilewski por "United States of love".

Para conseguir el título de mejor película europea, Almodóvar competirá con la cinta franco-alemana "Elle"; la francesa "Yo, Daniel Blake", la irlandesa/canadiense "La habitación" y la alemana/austríaca "Toni Erdmann".

Los premios incluyen, además, un reconocimiento al mejor documental, al que optan seis obras: "21 x New York", de Piotr Stasik (Polonia), "A family affair", de Tom Fassaert (Holanda/Bélgica), "Fire at sea", de Gianfranco Rosi (Italia/Francia), "Mr. Gaga", de Tomer Heyman (Israel/Suecia/Alemania/Holanda), "S is por Stanley - 30 years at the wheel for Stanley Kubrick", de Alex Infascelli (Italia) y "The land of the enlightened", de Pieter-Jan De Pue (Alemania).

En la gala de esta XXIX edición de los Premios European Film Academy (EFA), que se celebrará en la ciudad polaca de Breslavia, el actor irlandés Pierce Brosnan será distinguido con un premio honorífico.

Los premios de la EFA surgieron en 1989 como alternativa a los Oscar de Hollywood y son impulsados por cuarenta cineastas europeos, entre ellos el alemán Wim Wenders y el sueco Ingmar Bergman.

Primero se les denominó Felix, pero al cabo de unos años pasaron a la denominación neutra de Premios del Cine Europeo.