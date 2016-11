Bryan Singer dirigirá 'Bohemian Rhapsody'

La película será producida por Graham King a través de su empresa GK Films

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (05/NOV/2016).- El cineasta Bryan Singer ("X-Men") negocia actualmente hacerse cargo de "Bohemian Rhapsody", una cinta sobre la célebre banda británica Queen que contará con Rami Malek ("Mr. Robot") como protagonista en el papel del cantante Freddie Mercury.

La película, que será producida por Graham King a través de su empresa GK Films, contará finalmente con el respaldo de los estudios 20th Century Fox y New Regency tras ocho años de negociaciones en los que el proyecto pasó de unas manos a otras.

En negociaciones pasadas, el papel de Mercury estuvo destinado a actores como Sacha Baron Cohen y Ben Whishaw.

Mercury compuso varios de los mayores éxitos de Queen, como "Bohemian Rhapsody", "Seven Seas of Rhye", "Killer Queen", "Somebody to Love", "Good Old-Fashioned Lover Boy", "We Are the Champions", "Bicycle Race", "Don't Stop Me Now", "Crazy Little Thing Called Love" y "Play the Game".

El borrador más reciente para el filme, centrado en la banda y en su icónico líder, lleva la firma de Anthony McCarten, autor del guión de "The Theory Of Everything".

Brian May y Roger Taylor, miembros originales de la formación, ejercerán como productores musicales para este filme cuyo rodaje se prevé que empiece a comienzos del próximo año.

Malek, que rueda actualmente una nueva versión de "Papillon" junto a Charlie Hunnam, se alzó con el Emmy al mejor actor de drama en verano por su papel en la serie "Mr. Robot".