Julión Álvarez apunta a la plaza Nuevo Progreso

El intérprete de música popular anuncia fecha en el coso taurino para el próximo 17 de diciembre

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Aunque no hay fecha definida para la venta de boletos ni el costo de éstos, tanto Julión Álvarez como la Plaza de Toros Nuevo Progreso confirman que el intérprete de “Y fue así” cerrará su gira 2016 en el recinto taurino el próximo 17 de diciembre.

La oficina de la gerencia de la Plaza de Toros detalló que el equipo de Julión Álvarez será quien dirija la logística del concierto que espera reunir a 12 mil personas que, de paso, posiblemente disfruten también de la presencia de Pancho Barraza, con quien Álvarez ha emprendido gira por Estados Unidos y México.

El horario para el espectáculo también se desconoce, pues la gerencia explicó que aún se negocian los detalles finales del contrato entre el artista y el recinto taurino. En entrevista, Julión Álvarez señaló que pese a estar fracturado del pulgar izquierdo —tras un incidente con un toro— su agenda continuará con normalidad y sin restricciones médicas para instalarse en el escenario con su Norteño Banda.

La Plaza de Toros añadió que el recinto sólo se limitará a la renta del espacio y a la espera de que Julión Álvarez indique la venta de boletaje y peticiones para adecuar el escenario a sus necesidades, a lo que el intérprete señaló que no sabe si apostará por una tarima al pie de las gradas o un escenario central en el ruedo.

“Vengo llegando de Chiapas y en la oficina veremos de qué forma lo vamos hacer, pero tendremos que planear algo especial para el público de Jalisco. Se decidió hacerlo ahí —el concierto— por la capacidad que tiene, ya habíamos estado en el Palenque y auditorio (Juárez y Telmex), pero hacía falta ver y abrir más espacios”.

Sobre su ausencia en el Palenque de las Fiestas de Octubre, Julión Álvarez expresó que no existieron razones significativas o conflictos para no repetir la dupla de fechas que en 2015 tuvo en el foro tapatío.

“No teníamos definido donde nos íbamos a presentar pero de octubre (para estar en el Palenque) a diciembre estaba muy cerquita la fecha. Apenas me confirmaron que sí será el 17 de diciembre”. Julión reveló que se apostará por precios accesibles para los boletos del cierre de su gira e invitó al público a evitar la reventa: “Ojalá no vayan a irse a la reventa, no compren boletos de reventa porque si los vamos a poner baratos es para que compren barato”.

Con nueva producción

El artista adelantó que a principios de 2017 lanzará por completo su más reciente producción, de la que ya promociona el primer sencillo, “Afuera está lloviendo”.

“Sale en enero o febrero, no sé la fecha que tenga la compañía pero ya lanzamos el primer sencillo a petición de ellos. Es una dinámica diferente la de lanzar primero el sencillo y después la producción”.

Respecto al DVD que había anunciado publicar sobre su presentación en el Auditorio Benito Juárez en 2014 ante más de 70 mil personas, Álvarez confesó que la postproducción del material aún está en pausa, aunque adelantó que se tienen tomas espectaculares de la audiencia.

“Ahí lo tengo guardado. Fue un suceso, lo sé, tengo imágenes bien bonitas, también tengo de Mazatlán cuando presentamos ‘Mis ídolos, hoy mis amigos’, hay mucho material, mucho quehacer que ahí se ha quedado pero sí pensamos en algún momento sacarlo”.

Enamoró en la VFG

El intérprete de “El amor de su vida”, “Te hubieras ido antes”, “Tú no tienes la culpa” y “Disculpe usted” visitó este jueves Guadalajara donde se presentó en el concierto organizado por la estación de radio Amor 93.1.

Frente a 10 mil personas, compartió en escenario con cantantes como Jorge Muñiz, Fato, José Cantoral, Fato, Doménica, Ricardo Montaner, Diego Verdaguer, Emanuelle, Samo, Edgar Oceransky, entre varios más.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando las luces se apagaron y el amor comenzó sentirse en el aire. Sobre la selección de los cantantes, éstos fueron elegidos pensando en dos características: que sean artistas consagrados y que estén sonando en la radio”.



Fue un descuido

Álvarez aseguró que el incidente con el toro que le fracturó el pulgar se debió a un descuido de él, por no estar al pendiente de los instintos del animal, situación que ya había vivido tiempo atrás al estar de invitado en un rancho de Miami en el que también fue derribado por un potrillo, sin causarle daños mayores. “Me la paso mucho en mi rancho, tengo animales y fue uno de los toros de los corrales. Son animales, son fuertes y se trató de un cabezazo, me agarró de un dedo y me lo fracturó. (Los médicos) me dijeron que tomara reposo, pero no pasa nada”.

Cada quién por su lado

Al ser cuestionado sobre su cercanía con la Banda MS y sus pupilos de La Voz México, Julión Álvarez señaló que es mentira que exista un distanciamiento con los cantantes de “Mi olvido” y que en el caso de sus aprendices, como Guido, no ha estado de cerca.

“(A los de Banda MS) los acabo de ver hace como 15 días en Mazatlán en el estudio de grabación, tenemos buena relación de trabajo, cada quien trae su promoción pero hay amistad. (Sobre el dueto con ellos) no está nada platicado pero lo haré con gusto (…) De mis pupilos de La Voz hace rato que no sé de ellos, Guido salió con un contrato en una compañía pero no sé qué le dirían. En los primeros meses tuve contacto con él, sería mentira que diga que traigo planes con él”.