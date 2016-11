Queen viaja al espacio

Brian May, Dr. en astrofísica y miembro de la mítica banda de rock, hablará el domingo 5 de noviembre sobre el 'Día Mundial del Asteroide'

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Este domingo 5 de noviembre, a las 22:00 horas, por la señal de Discovery, no te pierdas la charla con el Dr. en astrofísica y miembro de la mítica banda de rock Queen, Brian May, quien junto al cineasta alemán Grig Richter hablarán del “Día Mundial del Asteroide”, dentro del especial “Asteroide en la mira”.

En esta ocasión, analizarán la amenaza que las rocas extraterrestres ejercen contra la Tierra y los planes que podrían evitar una catástrofe de dimensiones planetarias. May habla de su interés por la ciencia y cómo combinó ésta con la música.

—¿Cómo fue creciendo tu pasión por la ciencia junto a su carrera como músico?

—Crecí con ese sentimiento de que deberíamos ser capaces de hacer todas las cosas al mismo tiempo… pero a mí siempre me interesó y atrajo todo ese mundo: mirar las estrellas y pensar dónde estábamos en el universo. También me interesa el arte en sus distintas formas, especialmente la música. Fue muy difícil para mí cuando tuve que elegir entre ser científico o ser músico. Por deferencia a mis padres en un comienzo elegí la ciencia y la música pasó a ser sólo un pasatiempo, pero no duró mucho y creo que llegó un momento en que la música me llamó.

—¿Qué es lo que te fascina de los asteroides?

—Bueno, amo la astronomía y la cosmología. Encontrar respuestas a muchas de nuestras preguntas sobre el universo es realmente excitante. Pero, por supuesto, la atracción por los asteroides no es sólo porque me encantan; sino porque son un peligro. Representan un riesgo que hemos subestimado durante un largo tiempo. Bien, de esto se trata el “Día del Asteroide”, de intentar estimar su peligro y obtener información para intervenir en caso de que se produzca una tragedia en el futuro.

—¿Cómo se involucró por primera vez con la astrofísica?

—Soy un aficionado, porque nadie nunca me ha pagado como astrónomo y probablemente sea algo bueno. Pero siempre, desde niño, me fascinó este mundo. Tenía ansias de conocer a las estrellas y las cosas que podíamos ver en el cielo.

—¿Cómo podemos hacerla más simple y atractiva la ciencia para que logre seducir a la gente joven?

—Con frecuencia, se dice que una imagen vale más que mil palabras y eso es particularmente cierto en la astronomía. Podemos anotar ecuaciones en el pizarrón si queremos, pero basta con mostrar una galaxia espiral para que la gente pueda ver y sentir y tener una especie de instinto sobre lo que está contemplando. Creo que el desafío es hacerla más accesible y comunicar la fascinación genuina que hay allí.

—¿Alguna vez se te ocurrió conectar la ciencia con la música y crear un álbum que transmita el mensaje a los jóvenes que están aprendiendo a través de la música?

—No creo que haga falta conectarlas. Pienso que ya están conectadas. Actualmente estoy preparando una presentación que vamos a dar en Starmus, un congreso que se lleva a cabo en Tenerife (España). El evento gira en torno de la astronomía y la música. Entonces, preparo una presentación dedicada a Stephen Hawking porque Starmus está dedicada a él, y es básicamente una fusión de imágenes estereoscópicas de objetos astronómicos y música y obviamente yo aporto la música.

—¿Te gustaría viajar al espacio?

—Me encantaría ir allí arriba. No me gustaría subir vertiginosamente y quedarme unos pocos segundos.

INICIATIVA ESPACIAL

Buscan bautizar a un asteroide con el nombre de Freddie Mercury

May señala que “me sorprende que todavía no haya uno. Hay un movimiento en marcha que saldrá a la luz en poco tiempo. No debería decirlo porque es un proyecto secreto todavía; pero sí, hay un movimiento para nombrar a un asteroide en honor a Freddy y yo formo parte de ese movimiento”.