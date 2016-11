Film Radar: Abrazos y canciones

Trolls es una película animada rebosante de música pop y coloridos personajes, la cual promete quedarse con la corona de la taquilla mexicana este fin de semana

GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- Creados hace casi sesenta años por el leñador danés Thomas Dam, los “trolls de la buena suerte” se han puesto de moda en múltiples ocasiones. Ahora, estos juguetes de cabelleras estrafalarias volverán a brillar y a convertirse en objetos de deseo gracias al estreno de Trolls, el largometraje producido por DreamWorks que asalta las salas de todo el planeta con su música, su color... y sus abrazos.

Poppy es la princesa de los trolls, la cual se prepara para dar una gran fiesta. La celebración llama la atención de un berteno, horripilante criatura que se alimenta de trolls. Tras desatarse el pánico, Poppy decide viajar al hogar de los bertenos para rescatar a todos los trolls secuestrados. Su compañero de viaje será Ramón, un troll que es todo lo contrario a los de su especie: amargado, cínico y gris. Sobra decir que el contraste entre la cursi e insufriblemente optimista Poppy y el gruñón y malhumorado Ramón, creará divertidas situaciones y será la clave para poder salvar todos los obstáculos de su misión.

Rebosante de covers de icónicos temas de música pop -True Colors de Cindy Lauper, September de Earth, Wind & Fire, The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, entre otros- y de una dirección de arte muy rica en colores y texturas, Trolls tiene las herramientas para convencer al gran público. El relato es cómodo, ciertamente estereotípico (después de todo, los trolls no dejan de recordarnos un poco a Los Pitufos), pero si se trata de reír y comer palomitas, cumple su propósito.



Trolls

De Mike Mitchell y Walt Dohrn.

Voces en español: Belinda, Aleks Syntek, Annie Rojas, Víctor Ugarte, Daniela Luján. Estados Unidos, 2016.



OTROS ESTRENOS

EL CONTADOR

Ben Affleck interpreta a un hombre con un talento particular para las matemáticas. Cuando se le encomienda llevar la contabilidad de una empresa tecnológica, descubre un fraude que pondrá en peligro la vida de una chica, a la que defenderá con sus inesperadas habilidades de hombre de acción.



REINA DE KATWE

Mira Nair, directora de finas piezas como Moonson Wedding y Vanidad, estrena este filme sobre una pobre chica de Uganda que descubre su gusto y habilidad natural para el ajedrez, situación que podría cambiarle la vida.



KM31 2

Secuela al filme de terror mexicano de 2007. En esta ocasión, Ugalde investiga la extraña desaparición de unos niños, descubriendo que el caso podría estar vinculado con eventos sobrenaturales ocurridos en el pasado.