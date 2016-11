Maluma recibe disco de oro

Enloqueció en su segunda presentación en el Auditorio Nacional del año

CIUDAD DE MÉXICO (04/NOV/2016).- Al ritmo de mariachis y con canciones mexicanas, Maluma enloqueció en su segunda presentación en el Auditorio Nacional del año, en donde recibió un disco de oro por ventas de más de 30 mil copias de su último disco.

Roberto López, presidente de Sony Music México, le entregó otro reconocimiento por el sencillo con el que inició su show, que consiguió más de 60 mil unidades descargadas y se convirtió en la canción más escuchada en el streaming mexicano con más de 50 millones.

"Los sueños se hacen realidad. Muchas gracias por convertirme en uno de los suyos, por dejarme vivir tantas cosas y regalarme tantas felicidades. Este es solamente el comienzo y hay Maluma para rato", agradeció emocionado.

A las 20:50 horas las luces del recinto se apagaron y Maluma salió al escenario entre explosiones de humo y el júbilo de los casi 10 mil asistentes. Con una chamarra negra con brillos y vestido todo de blanco, el colombiano inició con "Borro cassete".

Desde el primer momento encendió a su público, pidiéndoles cantar o mover las manos de un lado hacia el otro. "Tengo una pregunta. ¿Dónde están las señoritas solteras?, no veo bien así que me voy a subir aquí", saludó para caminar sobre la parte de arriba de su escenario, que además de escaleras incluía dos rampas y una pasarela para estar más cerca de sus fans, aunque rodeado por una valla.

Emocionado se tapó los ojos al escuchar cómo coreaban su tema "Sin contrato" y acompañado de seis bailarines siguió con "El perdedor".

Junto a tres músicos y un corista cambió una de las letras a "si vine a México fue para quedarme", lo que generó ovaciones. "Muchas gracias México, los amo", continuó antes de "La curiosidad", "La fila", "Vente pa’ ca" y "Addicted", en las que se quitó la chamarra arrancando suspiros.

En la presentación de su álbum Pretty boy dirty boy, con el cual volverá al mismo recinto el 11 de noviembre, demostró pasos de baile y rapeo. "Yo soy un hombre de sorpresas, esta noche me doy el lujo de tener varios invitados", dijo para presentar a Piso 21, con quienes estrenó la canción "Me llamas"; con la voz de Thalía al fondo entonó "Desde esa noche".

"Estoy supremamente agradecido con el cariño que he recibido de uno de los mejores países del mundo que es México. Para mí esta noche es más especial que cualquiera porque casi que hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi segundo disco, así que gracias a la disquera y mi familia que ha hecho posible esta gira. El aplauso es para ustedes parceros", indicó antes de la que confesó como una de sus canciones favoritas, "Vuelo hacia el olvido", en formato acústico.

"Soy un ser humano común y corriente, las personas afuera que están viendo la carrera realmente no ven quién es la persona detrás de Maluma, detrás del artista. Esto no ha sido un camino fácil, en este momento ustedes me llenan de energía, son como una inyección de adrenalina para seguir trabajando. Solamente quiero decir que aprovechen a las personas que están alrededor, disfruten su presente de una manera consciente; sean felices, nunca dejen de soñar que de eso se trata la vida. Aprovechen a su familia, amigos y las personas que quieren que de pronto mañana sea demasiado tarde.

La dedico a Miguel Luna, que trabaja conmigo, porque su abuelo falleció ayer, lo único que se quedan son los buenos recuerdos", expresó.

En el mismo formato invitó a la cantante Leslie Grace para compartir "Tengo un amor" y "Aire".

Con un vestuario negro volvió con una nueva parte del show al ritmo de "Temperatura", "La bicicleta", "4 babys" y "Una aventura" y "Chantaje" que cantó a capella con la gente.

Aunque se despidió, tuvo que regresar al escenario al pedido de más. Con una bandera de México en la pantalla y acompañado de mariachis como un homenaje a México puso voz a "El Rey", junto a Pipe Bueno y siguieron la fiesta recordando a Julión Álvarez con "Te hubieras ido antes" para volver a decir adiós con su éxito "Carnaval", aunque después volvió a interpretar, gracias a los flashes de los celulares, dos de sus sencillos más reconocidos al tener puesta una playera de la selección mexicana de futbol.