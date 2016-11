Kanye West concluye abruptamente concierto en EU

El rapero se queda sin voz en pleno escenario durante su show

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (04/NOV/2016).- El rapero Kanye West, esposo de la socialité Kim Kardashian, concluyó de manera abrupta el concierto que ofrecía en Los Ángeles al quedarse sin voz, informó el portal E! Entertaiment.



De acuerdo con el medio, apenas habían transcurrido 45 minutos del "show" cuando West comenzó a sufrir cambios en la voz, por lo cual decidió dar por terminada su actuación en el momento que estaba a la mitad de "Only one", uno de sus éxitos.



El portal replicó un video tomado por uno de los asistentes, en el que puede verse a West explicando por qué tomó esa decisión: "Mi voz está tan ronca. No puedo finalizar el show... No puedo presentarles un espectáculo en el que no puedo cantarles.



"Lo siento mucho. Los amo. Le daré a todo el mundo un reembolso. Lo haré mejor la próxima vez", agregó el cantante, quien ofrecía su sexto y último concierto en esta ciudad.



Según se indica, los problemas con la voz del rapero podrían deberse a que ha ofrecido "shows" casi sin descansos desde el 25 de agosto, cuando inició su gira "Saint Pablo tour"; el espectáculo de este jueves era el tercero que realizaba de manera consecutiva.