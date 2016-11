Michael De Luca y Jennifer Todd producirán la gala de los Oscar

Ambos se han propuesto crear 'un evento excepcional e inolvidable para los seguidores del cine'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (04/NOV/2016).- Michael De Luca y Jennifer Todd serán los encargados de producir la 89 edición de los Oscar, anunció hoy la Academia de Hollywood en un comunicado.

"Es un equipo talentoso", dijo Cheryl Boone Isaacs, presidenta de la Academia.

"Mike y Jennifer mantienen una gran relación profesional y un tremendo amor y respeto por el cine; su gran experiencia les servirá para crear un evento excepcional e inolvidable para los seguidores del cine en todo el mundo", agregó.

"Es un honor enorme producir los premios de la Academia", indicaron De Luca y Todd.

"Adoramos los Oscar y crecimos viéndolos cada año con nuestras familias. Estamos agradecidos por ser parte de este increíble legado y estamos deseando crear un espectáculo apasionante que celebre las películas y el poder que tienen para unirnos a todos", añadieron.

De Luca, expresidente de producción en Sony Pictures, DreamWorks y New Line Cinema, logró nominaciones a la mejor película con la producción de "Captain Phillips", "Moneyball" y "The Social Network".

En su currículum figuran más de 60 películas, incluidas obras como "Fifty Shades of Grey", "Blow", "Magnolia", "American History X" o "Boogie Nights", y tiene en cartera como productor las secuelas de la saga "Fifty Shades": "Fifty Shades Darker" y "Fifty Shades Freed", que llegarán en 2017 y 2018, respectivamente.

Todd, por su parte, es presidenta de la productora Pearl Street Films, fundada por Ben Affleck y Matt Damon, donde ha trabajado en la nueva cinta de Affleck como director, "Live by Night", que llegará a la cartelera en diciembre.

En su trayectoria destacan títulos como "Jason Bourne", "Alice Through the Looking Glass", "Alice in Wonderland", "Across the Universe", "Memento" y la franquicia "Austin Powers".

La 89 edición de los Oscar se celebrará el 26 de febrero del próximo año en el Teatro Dolby de Hollywood.