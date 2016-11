Quentin Tarantino confirma su retiro

Durante su participación en la conferencia Adobe Max en San Diego, el director también da su definición de éxito

CIUDAD DE MÉXICO (04/NOV/2016).- El cineasta estadounidense Quentin Tarantino confirmó que sigue en pie su plan de retirarse después de filmar 10 películas.

A principios de año, cuando presentó su cinta "The Hateful Eight" (la octava en su carrera) en Australia, Tarantino dijo:

"He tenido una vida muy feliz. Pero no tengo esposa, no tengo hijos, ni nada que me distraiga".

Reafirmó la idea durante su participación en la conferencia de Adobe Max en San Diego. "Deja caer el micro. Boom. Cuéntaselo a todos, 'encaja esa mierda'", dijo entre aplausos de la audiencia.

Por ahora, el cineasta trabaja en su próximo proyecto ambientado en Australia en los años 30 y también ha realizado investigaciones sobre el año 1970, que considera de suma importancia en la historia del cine.

Tarantino también ofreció en la conferencia su definición de éxito:

"Espera que la manera en que defina éxito cuando termine mi carrera es que sea considerado uno de los más grandes cineastas que hayan vivido y yendo más lejos, un gran artista, no sólo un cineasta".

Además mencionó que la música es muy importante para él y antes de iniciar un proyecto, piensa seriamente en la música y se imagina a todos en Cannes disfrutándola.