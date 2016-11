Camila Fernández se estrena como chica Disney

La hija de Alejandro Fernández grabó una participación especial en la segunda temporada de la serie 'Soy Luna'

GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- “Hija de tigre, pintita”…Camila Fernández va viento en popa con su carrera, a la espera del estreno de su primer material, la hija de Alejandro Fernández recientemente grabó una participación especial en la segunda temporada de la exitosa serie teen de Disney Channel, “Soy Luna”, la cual saldrá al aire en el primer semestre de 2017.

Con un elenco internacional y llena de música, romance, humor y mucho patinaje “Soy Luna” es una producción original de Disney Channel Latin América, realizada en colaboración con Disney Channel Europa, Medio Oriente y África. Se emite en los Disney Channel de ambas regiones, habiendo sido doblada a 15 idiomas y llegando a casi 150 países.

La historia y los personajes de la serie inspiran hábitos de vida saludable, como es la práctica regular de actividad física mediante el patinaje. Al respecto, Camila comentó: “Me siento súper feliz de entrar en esta nueva etapa de mi carrera. Además de la música, la actuación me llama mucho la atención. He visto la serie y me encanta cómo Disney está generando producciones con este tipo de contenidos, y valores tan importantes para los jóvenes. Me siento orgullosa de ser portadora de ellos”.

Esta no es la primera vez que Camila tiene un acercamiento con los creadores de Mickey Mouse, pues hace algunos meses grabó a dúo con “El Potrillo” el tema “El ciclo sin fin” de la cinta “El rey león”.