Televisa explora las historias cortas

El melodrama 'Sin rastro de ti' es la punta de lanza de los nuevos formatos que propone la televisora

GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- Las teleseries son el nuevo formato que atrae al público mexicano, más si están aderezadas de realismo, suspenso y dinamismo, y estos ingredientes los tiene “Sin rastro de ti”, melodrama que se puede verse de lunes a viernes a través de Las Estrellas en punto de las 21:00 horas. La historia es producida por Silvia Cano, quien comparte que será habitual que las tramas sean cortas y sustanciosas, en esta renovación del canal.

“Estoy muy contenta con un proyecto que me emociona mucho, muy feliz con lo que logramos, son 16 capítulos con un elenco muy disfrutable. (La telenovela) Es dirigida por Walter Doehner y Ana Lorena Pérez-Ríos, todo ha sido muy satisfactorio esperando obviamente les guste (a la audiencia). Esta es una idea original de Carlos Quintanilla como escritor del proyecto, me lo propusieron y comenzamos a hacer equipo”.

“Sin rastro de ti” es protagonizada por Adriana Louvier, Danilo Carrera, Ana Layevska y Juan Pablo Medina, entre otros. La historia desarrolla la vida de “Julia Borges” (Louvier) quien está próxima a contraer nupcias con “Mauricio” (Carrera), pero desaparece sin dejar rastro alguno, cinco años después regresa y descubre que su prometido se ha casado con su hermana “Camila” (Layevska).

La telenserie se rodó en seis semanas y media en la Ciudad de México con dos unidades para locación, también hubo escenas durante cinco días en Todos Santos en Baja California hacia la parte final de la grabación. El final de la historia está previsto para el domingo 20 de noviembre. “Los proyectos (de Televisa) así se irán dando, cortos, medianos, cada uno tiene su longitud y pasará lo que tenga que suceder. “Sin rastro de ti” también se puede ver en Blim.

“Tengo muchos años en la empresa y de alguna manera el género de la telenovela es el rey, y a pesar de que son 16 capítulos, el melodrama es muy fuerte, tiene tintes de ciencia ficción, suspenso, pero creo que el melodrama sigue siendo la médula del proyecto”. Recientemente Silvia había trabajado en “El Hotel de los secretos” con Roberto Gómez Fernández.

“Este es un reto importante e interesante después de haber hecho proyectos con más capítulos, poder contar una historia para que el público se enganche y que todos los personajes tengan un ciclo y que la audiencia pueda identificarse con ellos, yo creo que ese es el reto más importante”.

Con un gran equipo de trabajo

Aunque no se ha hablado de una segunda temporada, la productora manifiesta que los libretos están muy bien estructurados, que el público no va a sentir que le hicieron falta más capítulos porque desde que se escribió está concebida como una historia corta. “Así tenía que ser, obviamente surge la duda de una segunda temporada pero hasta ahora no la tenemos planeada, aunque sabemos que todo puede suceder y si el escritor así lo visualiza y la empresa también, así podría darse”.

A Silvia le gusta rodearse de gente participativa donde todos aporten ideas, es el caso de su equipo más cercano, Carlos, Walter y Ana Lorena, incluso ahora ya están en búsqueda de nuevos proyectos ahora que finalizaron “Sin rastro de ti”, “justo estamos en ese proceso, de buscar un nuevo proyecto”.