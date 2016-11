Marido de Jennifer Aniston envía ofensivo mensaje a Brad Pitt

Justin Theroux publica una imagen en su Instagram que causa revuelo entre usuarios

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- Justin Theroux, marido de Jennifer Aniston, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que "esconde" un mensaje poco amistoso para Brad Pitt, expareja de su ahora esposa.

Resulta que el también actor publicó una imagen en la que aparece una mujer chupándose el dedo medio, detrás de ella aparece una larga lista de nombres seguidos de la palabra "fuck", entre ellos el de Brad Pitt.

Dicha instantánea la acompañó con el mensaje: "NO, este post NO es para 'ofender' a nadie porque no tengo 11 años".

Theroux se ha mantenido al margen sobre las versiones que señalan a Jennifer Aniston como la culpable del divorcio entre Pitt y Jolie.

Sin embargo, su publicación causó revuelo y curiosidad por considerarlo un ataque de mal gusto para Brad, a pasar de que él afirmara lo contrario.

No resulta creíble que sólo se trate de su gusto por el mural del artista Nick Flatt, en el que además del nombre del actor aparece palabras como capitalismo, racismo, guerra, Facebook y cocaína detrás de la palabra "fuck".