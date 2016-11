Charly López defiende a Ingrid Coronado

El ex esposo de la conductora se va en contra Fernando del Solar

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- El ex esposo de Ingrid Coronado, Charly López aplaudió que la conductora haya hablado por fin de su relación con Fernando del Solar en “Historias Engarzadas” pues asegura, se ha jugado con las emociones del público quedando Ingrid en desventaja.

"No nos podemos escudar detrás de una enfermedad para ser víctimas y hacer victimario a la otra persona, vamos a tomar la actitud de hombres y asumir nuestra responsabilidad cuando tenemos errores" dijo este miércoles a su paso por la alfombra roja de la obra “El fantasma en el espejo”.

Recordó que él mismo ha sido señalado por defender públicamente a Ingrid, sin embargo considera que esa es la única postura con la madre de su hijo como lo haría con su actual esposa, de ahí que pidiera al conductor tomar una actitud de hombre.

"Sí yo me fui de la casa' esa es actitud de hombres, no escudarte atrás de tu familia y de tus amigos para que estén atacando a tu ex pareja y que tú lo permitas y a Ingrid que es la mamá de tu hijo".

"...Si yo les digo que tengo una enfermedad grave y terminal entonces el público se va siempre sobre esa persona y si la otra persona como en este caso Ingrid que se quedó callada, afirmas, yo creo que con la entrevista que dio Ingrid es más que suficiente".

Recalcó que lo que se ve detrás de una pantalla nada tiene que ver con la realidad, que el ego es malo para el ser humano (palabra de la que habló Fernando del Solar en un tuit posterior a la transmisión del programa) y que una enfermedad cambia muchas cosas en una persona.

"Ya lo dijo Ingrid, yo ya lo sabia por voz de Emiliano (su hijo con Ingrid) se lo platicaba a su hermana, yo no podía hablar porque no me competía a mí, lo único que pasa es que las cosas salen cuando tienen que salir ella quiso hablar cuando quiso hablar y fue ahora lo cual me parece correcto porque se le atacó mucho en las redes sociales, ella por la ilusión de regresar con su marido a mí me dijo que si yo digo algo va a pensar que lo estoy atacando y a veces cuando uno está enamorado uno se apendeja".