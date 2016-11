Variety apoya a Clinton; crítica duramente a Trump

La famosa revista nunca había tomado posición política en sus 111 años de historia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (03/NOV/2016).- Variety, una de las revistas más reconocidas de espectáculos en Estados Unidos, anunció su apoyo a la candidatura presidencial de la demócrata Hillary Clinton, en una posición política que nunca había hecho en sus 111 años de historia.



"No queríamos sentarnos al margen y caer en el lado equivocado de la historia", explicaron los codirectores Claudia Eller y Andrew Wallenstein sobre el por qué la revista rompió la tradición apolítica.



Variety reconoció la experiencia de Clinton, su temperamento y su historial de servicio público "luchando por los derechos de las mujeres, los niños, las familias, los discapacitados, los agricultores, los veteranos y la comunidad homosexual".



Al manifestar su respaldo, consideró a Clinton "no sólo la mejor candidata, sino la única candidata".



Además, criticó de forma indirecta al aspirante presidencial republicano Donald Trump al señalar que "ella (Clinton) no es desagradable (...), ella es dura y no teme a romper las barreras, si se trata de negociar sanciones estrictas contra Irán, o intermediar un alto el fuego entre Israel y Hamas", señaló.



Trump, sin duda, se convirtió en un nombre familiar para la industria del entretenimiento, con varias apariciones en el cine y la televisión en los años en que condujo el reality show "The Apprentice".



Variety consideró que lo que hace Trump en su "carrera por la Presidencia de Estados Unidos puede verse nada más como una estratagema para aterrizar otro acuerdo de televisión o lanzar un nuevo canal por cable para que pueda seguir vomitando sus puntos de vista sexistas y racistas".

