Redes sociales hacen burla de David Bisbal y Chenoa

Llaman 'la cobra' al movimiento que hizo el cantante cuando ella le intentó darle un beso

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- Las redes sociales han llamado "la cobra" al movimiento que hizo David Bisbal en el reencuentro de “Operación Triunfo”, cuando su ex novia Chenoa trató de darle un beso.

En poco tiempo “memes” y “gifs” se apoderaron de Twitter, utilizando personajes como “Los Simpson” e incluso “La Sirenita”.

Ante el hecho, el español publicó una foto con su actual pareja, la venezolana Rossana Zanetti, en donde le dedicaba palabras de construir un camino juntos y después subió la imagen grupal del reencuentro como un gusto por haber participado.

En cambio, Chenoa respondió con otro gif: "Y venga, y dale y toma...tu cobra me suena, no sin mi cobra,y esto no se cobra? #soyhumana #soytucobra Feliz semana...".

Recientemente, Bisbal fue objeto de críticas al confundir la palabra "vorágine" con "aborigen".