Piso 21 y el furor del urbanpop

Un sonido alegre es la propuesta con la que la banda colombiana quiere conquistar territorio mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2016).- Colombia se ha convertido en el trampolín de los nuevos valores de la música latina, está siendo lo que años atrás representaba México, el sueño de cualquier artista que quería alcanzar la fama internacional. Y para muestra están los ejemplos de Maluma, J Balvin, Alkilados, Sebastián Yatra, Pipe Bueno y ahora Piso 21, quien con su sencillo “Me llamas” han alcanzado notoriedad en su país y el resto del continente, lo que los pone como los favoritos de los antros y centros nocturnos para animar la fiesta con su sonido, definido por la propia banda como urbanpop.

Llane, Pablo, Dim y El Profe hablan de lo que significa esta hazaña, una que los tiene entusiasmados, especialmente porque pronto estarán en concierto en la Ciudad de México, abriendo las presentaciones de Maluma y Mario Bautista, con el primero será el día 3 de noviembre y con el segundo el día 16, ambos shows en el Auditorio Nacional.

“Es un momento demasiado especial en el que muchos jóvenes y gente que llevamos trabajando hace 15 o 10 años atrás, estamos recogiendo los frutos, desde gente como Shakira, Carlos Vives, Juanes, Fonseca, hasta Maluma, J Balvin, Alkilados y nosotros Piso 21. Se viene un movimiento muy grande, Colombia está en su mejor momento. Hace tiempo la industria ponía sus ojos en países tan importantes como México y ahora no solamente están aquí, ya se fijan en Colombia para ser un referente”, explica Dim.

Camaleónicos

Es El Profe quien da una explicación para tal fenómeno, y ese es que Colombia supo adaptarse a los cambios de la industria musical y las maneras del consumo del público. “La música tiene que ir en constante evolución, no se puede estancar y por eso Colombia es un referente para todos los artistas latinoamericanos, porque ha sabido mutarse, aceptar ese cambio que ha habido. El pop por ejemplo, empezamos con letras románticas, pero eso nos permitió fusionarnos con lo urbano. Shakira lo hizo, Carlos Vives mantuvo sus raíces, pero ya lo hizo y Juanes lo está experimentado. Ahora está comenzando a exportarse el talento”.

Lo que viene

Entre los planes de la banda está presentar un remix de “Me llamas” en colaboración con Maluma. Su segundo material discográfico se publicará entre febrero y marzo del 2017 y prometen colaboraciones con artistas de otros países. Ellos mismos son los compositores de sus canciones, ahora están trabajando con Mosty y Saga White Black.

“Piso 21 siempre ha tenido una fórmula que son sus voces y sus guitarras, no nos limitamos a hacer un género como tal, decimo que hacemos pop, pero nos dedicamos a experimentar con muchas cosas, no queremos encasillar en disco en un solo género, meteremos baladas, pop urbano, R&B, seremos muy sinceros”, finaliza Dim.

Ellos te llaman

“Me llamas” es la carta de presentación para México y también es la primera melodía con la que llegan a Guadalajara. “Esta es la canción que nos ha abierto muchas puertas estando en México, por ejemplo en Argentina, Estados Unidos y España nos sentimos felices es algo que queríamos lograr”, explica Pablo, mientras que Llane enfatiza que el género urbano es un estilo que llegó para quedarse y que no pasará de moda.

“México es un mercado que desde que empezamos hace nueve años queríamos llegar, pero era muy difícil poder entrar porque no teníamos la infraestructura. Gracias a Warner Music logramos entrar con contundencia, se vienen ya conciertos y grandes cosas. La música urbana y el reggaetón como tal demostraron que se quedaron con más de 15 años de vida. Cuando escuchas un tema como ‘Ginza’ o ‘El perdón’ no es un reggetón como tal, es un pop con muchas fusiones, esa es la evolución que vemos, estamos logrando lo que hacían los artistas anglo, no encerrarse en un género”.

Llane destaca además que son figuras como Justin Bieber o Drek quienes están influenciados por la música latina y para muestra sus nuevas canciones que tienen tintes de diferentes partes de Latinoamérica.