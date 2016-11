'El Contador', un Batman autista

La nueva cinta de Ben Affleck promete ser un éxito gracias a un guion inteligente y sus escenas de acción

GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2016).- Este viernes llega a la cartelera “The Accountant”, un thriller de acción dirigido por Gavin O’Connor y escrito por Bill Dubuque; la cinta está protagonizada por Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal y Cynthia Addai-Robinson.

En el filme, Affleck da vida a “Christian Wolff”, un contador y genio matemático que es obsesivo con el orden —tiene algún grado de autismo—. De hecho, “Wolff” tiene más afinidad con los números que con las personas… Por si fuera poco, lleva una doble vida como asesino. En entrevista, Ben Affleck (“Christian Wolff”), J.K. Simmons (“Ray King”) y Gavin O´Connor (director) dan detalles de la filmación.

—Ben, esta es una historia única con un personaje hecho a tu medida, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este proyecto?

—Lo que me atrajo fue la obra de Gavin O’Connor y el hecho de que era inusual. Es inteligente, interesante y desafiante; una historia sobre las personas que son diferentes y lo que son capaces de hacer. Además, también aborda la forma cómo tratamos de proteger a nuestros niños de las armas y la violencia.

—Gavin, ¿“Christian Wolff” es un personaje con autismo, qué tan complicado fue llevar a la pantalla a una persona con estas características?

—Fue una labor de mucho respeto e investigación; además, platicamos con gente relacionada con el autismo para documentarnos.

—Gavin, ¿cómo prepararon el rol del contable Christian Wolff?

— Como Ben tiene una gran ética de trabajo, al final formamos un equipo en el que intentamos sacar lo máximo del guion y explorar las posibilidades de su personaje. Y precisamente porque conoce también el proceso de hacer un filme, al final me ayudó a hacer mi labor como director.

—Gavin, una vez que supiste que ésta sería tu próxima película, ¿hubo algún aspecto del guion que deseaste cambiar?

—No necesariamente, el guion era como un rompecabezas y decidimos respetarlo; sobre todo, asegurarnos que la parte de los flashbacks se entendieran. Queríamos que explicaran bien cómo es que “Chris” se convirtió en el hombre que llegó a ser: una persona con habilidades increíbles. También nos interesó reflejar la inmensa historia de amor que hay con el padre de su personaje.

—Ben, ¿puedes hablar sobre la dinámica padre-hijo, desde la perspectiva de que tú eres padre?

—Como padre me enfrento a los mismos dilemas que tienen todos los padres, todos los días. ¿Cuál es la forma correcta de criar a los hijos? ¿Qué es lo que hay que enseñarles? Todos los que somos padres tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y aun así cometemos errores.

En el filme, es precisamente el hecho de tener un hijo autista lo que hizo que el personaje del padre terminara por ser un rol realmente interesante. Él es un tipo que, por amor y compasión termina por embrutecer su conducta. En pocas palabras nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la forma adecuada para canalizar las emociones que tenemos como padres? No es fácil.

—Ben, Vienes de actuar como “Batman”, ¿qué tan complicado fue asumir un rol como el que interpretas en esta cinta y crear otro igual de complejo para tu siguiente cinta —“Live by Night”— en la que regresas como director?

—No me gusta encasillarme en un papel; de hecho, me gusta sólo enfocarme en los personajes que me gustan, que me mueven y parte de eso es la variación. Podría aburrirme haciendo lo mismo una y otra vez, y en ese sentido tengo suerte de haber tenido la oportunidad de hacer estas tres películas, que son completamente diferentes. Me mantiene activado y comprometido y eso mejor mi trabajo… Espero (risas).

—Ben, ¿cuáles son las diferencias que obtienes como director en comparación a las que adquieres como actor?

— Cuando se trabaja como director, se está al frente de un barco y nuestra labor es ser creativos y dar a luz las ideas. Uno es responsable del rendimiento de todo el equipo, que trabaje en sintonía. Por otro lado, lo bueno de actuar es que si algo se cae, uno simplemente se va al remolque (risas), y regresas al set cuando ya todo está resuelto.

—Ben, en “El Contador” compartes créditos con J.K. Simmons (“Ray King”, jefe de la división contra el crimen del Departamento del Tesoro), pero también te veremos a su lado en “La Liga de la Justicia”, ¿cuál fue la experiencia de reunirte con él nuevamente?

— Siempre es un placer trabajar con J. K. De hecho, me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hacerlo más veces. Fue una experiencia excitante y sorprendente... Yo estaba emocionado de estar en una película con él.

—J.K: yo debo agregar que Affleck estuvo más extraordinario en “El Contador”, que como el mismísimo “Batman” (risas).

—Ben, J.K., ¿creen que existen similitudes entre “Christian Wolff” y “Bruce Wayne”?

—J.K.: Ambos son galanes (risas)

—B: Ambos tienen la misma barbilla, como se puede ver (risas). Ahora, si se les mira a detalle, se puede establecer un paralelismo con una gran cantidad de diferentes personajes. Pero “Christian” es muy distinto, tiene un carácter único y ésta es una película única.

—Ben, ¿quién crees que ganaría en una pelea?

—No he pensado en esa batalla. En realidad sólo me ha concentrado en vencer a “Jason” Bourne (risas).

—Ben, qué nos puedes decir de las peleas que vemos en pantalla, ¿cómo fue tu entrenamiento?

—Gavin estaba muy preocupado de que la acción se viera real. Por lo tanto, el entrenamiento fue un factor fundamental al igual que en “Batman”. Por lo tanto, tuve que trabajar duro con algunos grandes profesionales que me enseñaron sobre lucha.

Fue una verdadera experiencia de aprendizaje y tengo un gran respeto por los chicos que lo hacen para ganarse la vida.

—Ben, Anna Kendrick –tu co-protagonista- ha dicho que durante la producción se divirtió viéndote como tú y Gavin sacaban su “geek interior”, ¿qué nos puedes compartir al respecto?

—Fue muy divertido, ya sabes lo que quiero decir. Gavin trabajó muy duro en las escenas de acción y que éstas parecieran reales. Además ser rodeó de expertos —dobles—.