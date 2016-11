Fallece la actriz de Broadway Tammy Grimes

La cantante murió a la edad de 82 años por causas que aún se desconocen

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (02/NOV/2016).- La actriz y cantante estadunidense Tammy Grimes falleció el 30 de octubre a la edad de 82 años, por causas que aún se desconocen.

La que fuera estrella del musical de Broadway "The unsinkable Molly Brown" murió en Englewood, Nueva Jersey, y fue un sobrino el que dio a conocer el lamentable fallecimiento, informó Variety.

Grimes conquistó a la crítica en los años 60 con su protagónico en "The unsinkable Molly Brown", interpretación que le valió un Premio Tony.

Su debut en la pantalla chica fue en 1955 con un pequeño papel en la serie "The United States steel hour". En 1966 estelarizó "The Tammy Grimes Show" y también participó en "Tarzán", "The outcasts" y "El crucero del amor".

Para 1970, la actriz obtuvo su segundo Tony al estelarizar la comedia "Private Lives".

En su filmografía también se encuentran "Slaves of New York" (1989), "Backstreet justice" (1994), "A modern affair" (1995), "Trouble on the corner" (1997) y "High art" (1998).