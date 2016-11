Salma Hayek dedica ofrenda de Día de Muertos a sus mascotas

Publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en donde se ve la ofrenda que colocó en su hogar

CIUDAD DE MÉXICO (02/NOV/2016).- La actriz mexicana Salma Hayek dedicó su altar de Día de Muertos a algunas de sus mascotas fallecidas.

Apenas hace unos días compartió en Instagram una imagen en donde se le veía junto a algunos de sus perros con disfraces de Halloween.

En la misma red social, la actriz publicó una fotografía en donde se ve la ofrenda que colocó en su hogar.

“Este altar es para mis caballos Pepe y Blosie cuyas cenizas están en las cajas de madera y mis perros Gucci y Mozart, que están en la cajita de madera y en la de hojalata. Siempre vivirán en mi corazón”, escribió la actriz.

Hayek es amante de los animales y en una entrevista con Graham Norton el pasado junio, reveló que llegó a tener hasta 50 mascotas.

“Tuve que prometer a mi esposo que iba a detenerme porque en ese momento tenía 10 perros, cinco loros, una alpaca, caballos, gatos, y por cierto, uno sin cola, el otro sin una pierna. Ellos siempre me encuentran, estos animales vienen a mí, lo cual él no me cree”, confesó.

Juré, dijo, que ya no habría más animales, porque ya tenían 30 y entonces “yo estaba ahí (filmando una película en Bulgaria) y un cachorrito estaba abandonado e iba a morir, vino a mí y no pude evitarlo y lo recogí. Se llama Ochoa, por el portero de la selección mexicana (Guillermo Ochoa)”, detalló.