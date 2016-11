Johnny Depp se une a la secuela de 'Animales fantásticos'

El actor tiene un cameo en el primer filme, que se estrena el 18 de noviembre

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (02/NOV/2016).- Johnny Depp está por entrar en un mundo mágico.

El actor aparecerá en "Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos" ("Fantastic Beasts and Where to Find Them") de J.K. Rowling, la misma autora de "Harry Potter", en un papel secreto, dijo un representante de Warner Bros. el martes.

Depp tiene un cameo en el primer filme, que se estrena el 18 de noviembre, y un papel más grande junto al astro Eddie Redmayne en la secuela prevista para el 2018.

"Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos" se basa en el libro homónimo de Rowling y transcurre 60 años antes que Harry Potter, en la Nueva York de 1926. Warner Bros. planea cinco películas para esta serie.

Depp tiene amplia experiencia en las franquicias cinematográficas. Ha protagonizado las series de películas de "Alicia en el País de las Maravillas" y "Los Piratas del Caribe", ambas de Disney.