Cierre del Palenque al estilo Pablo Montero

Se presentará en el ruedo en compañía de Alejandra Orozco, donde harán escuchar su norteño-banda

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- Hoy culminan las actividades del Palenque de las Fiestas de Octubre y Pablo Montero será el encargado de cerrar con broche de oro; estará acompañado de su norteño-banda y mariachi. Además, compartirá el escenario con Alejandra Orozco, quien también tendrá una parte importante dentro del show y, en algún momento de la velada, ambos prepararán un número especial para cantar juntos. La presentación es a beneficio del programa “Apadrina un trasplante”: “Vamos a presentar un gran concierto, es un evento donde te diviertes y a la vez estás apoyando una noble causa”. En este programa de donación que empuja la comunicadora Eli Castro también participan figuras como Vadhir Derbez, Mauricio Ochmann y Fernanda Castillo.

En entrevista, el cantante comentó que actualmente continúa con la promoción de su disco “No te quedes con la duda” del cual promociona el sencillo “Tú no eres” en versión banda y norteño acompañado de la banda Viejo Oeste.

Para el intérprete es una importante responsabilidad cerrar el Palenque de la feria porque reconoce que es una de las más importantes del país. “Todos los sabemos, es una de las plazas más importantes, ésta y la de San Marcos”.

Prepara gira internacional

Pablo Montero compartió que próximamente estará visitando Santo Domingo, Bogotá, Medellín y Panamá para cantar sus éxitos y presentar temas en salsa, reversiones de sus éxitos. Este material discográfico lo estará promocionando en el Caribe y pronto espera traerlo a México e interpretar este estilo sonoro. Además, ayer (martes) interpretó el Himno Nacional en el partido de béisbol de los Charros de Jalisco.

Al preguntarle su opinión sobre el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar en contra de su discurso: “Los ideales que tiene esta persona no son nada adecuados, es racista, hay discriminación. Todo empieza desde abajo; una de las economías más importantes a nivel mundial es la de California por toda la agricultura que significa… Y, ¿quién trabaja el campo y la cosecha? Pues los mexicanos”.

“Amor eterno” sigue en pie

Pablo señaló que también se alista para el estreno del musical “Amor eterno”, producido por Omar Suárez. Y aunque se corrió el rumor de que quienes tienen el patrimonio de Juan Gabriel no cederían los derechos de su música, el cantante explica que eso no tiene razón de ser. En el elenco también participan como protagonistas Ana Bárbara y Yahir, además de figuras como Amanda Miguel, Lucía Méndez, Dulce, Ernesto D’Alessio y Rocío Banquells.

“Estamos muy contentos con esta puesta en escena. Es una historia que no tiene nada que ver con la vida de Juan Gabriel; es una historia original que habla de la XEW. Además, no podemos impedirles a los mariachis de todo el mundo, ni a los cantantes de habla hispana que dejen de cantar los temas de Juan Gabriel, eso es imposible, no existe, es como si se dijera que la gente no cante los temas de Los Beatles, eso no va a existir, ni se dará”.