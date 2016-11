Mickael Carreira, a la conquista de México

El intérprete portugués prepara material en español para impulsar su carrera en el país y promueve su sencillo 'Así'

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- El cantante portugués Mickael Carreira está trabajando en un material en español para impulsar su carrera en México y en otras latitudes donde este idioma predomina, por lo que ahora se encuentra promoviendo el sencillo “Así”, tema que navega entre el género urbano y el pop, sonido que está muy fuerte en las listas de popularidad, por lo mismo trabaja con la firma colombiana Infinity que ha impulsado la carrera de otras estrellas como J Balvin y Maluma.

“Cuando yo empecé con mi primer disco siempre quería cantar algo en español porque siempre escuché mucha música con este idioma y afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo en este momento. Ya estuvimos como dos semanas en México pero en enero o febrero quiero quedarme a vivir una temporada aquí, por varias razones, por conocer este país, por estar más cerca de la gente y porque para mí es importante”.

Un rostro romántico

Mickael siempre le ha cantado al amor, pero ahora se dice abierto al urbano para poder dar pasos más importantes en la industria musical. “A mí me encantan las baladas, y en los últimos años hice canciones más bailables, yo creo que los dos mundos funcionan perfectamente, hasta ahora en México había lanzado dos baladas, pero en este momento quería mostrar otro lado que el público mexicano no conocía, por eso decidí sacar este sencillo, pero el nuevo álbum tendrá de todo, canciones bailables y baladas pero siempre del género urbano”.

Estando en México, Carreira se dice abierto a las colaboraciones ya que le gustan muchos artistas mexicanos como Jesse & Joy, Camila, Alejandro Fernández y Reik. El disco que prepara de hecho saldrá al mercado el próximo año. “Yo compongo muchas de mis canciones, pero en el proceso creativo me gusta compartir mi sonido. Quiero trabajar y participar con algún artista mexicano, pero hasta hoy no he tenido la oportunidad y creo que ahora hace sentido ya que estoy en este país, es algo que quiero hacer sin duda”.

Sobre el género urbano, asegura que siempre tendrá éxito, “en algunos países ha tenidos más exposición, es un género que se ha reinventado siempre, por eso quise trabajar para Infinity en Colombia que hace un urbano más pop, en más conexión con lo que yo hago”.

Profeta en su tierra

Hijo del cantante Tony Carreira, Mickael es una de la figuras más importantes su natal Portugal. Ha trabajado con productores como Julio Reyes Copello, Armando Ávila, Rita Guerra, Jon Secada, Rudy Pérez y Aureo Baqueiro. Y también ha formado parte de “La Voz... Portugal” como coach.

En su carrera musical cuenta con cuatro álbumes de estudio y uno en vivo, todos en portugués, de los cuales ha obteniendo nueve discos de platino y cinco de oro, así como ser galardonado con el premio Globo de Oro por Artista revelación de la música portuguesa en el 2007.