Johnny Depp actuará en secuela de 'Fantastic Beasts'

Se espera que su estreno sea para el 16 de noviembre de 2018 en EU

CIUDAD DE MÉXICO (01/NOV/2016).- El actor Johnny Depp formará parte del universo de J.K Rowling pues se integrará a la secuela de “Fantastic Beasts And Where To Find Them”, según reportó “Deadline”.

De acuerdo con ese portal, Depp tendrá uno de los papeles principales al lado de Eddie Redmayne, el protagonista.

Warner Bros confirmó en un comunicado que el actor británico dará vida a Newt Scamander, protagonista de la saga de aventuras "Fantastic Beasts and Where to Find Them".

La cinta comenzará filmaciones a principios del próximo año y el encargado de dirigirla será David Yates. Se espera su estreno para el 16 de noviembre de 2018 en Estados Unidos.

Por ahora no se sabe qué papel interpretará Depp en la cinta.

La primera película de lo que será una trilogía llega a los cines este mes.

Sigue la historia del magizoólogo Newt Scamander en Nueva York, setenta años antes de que “Harry Potter” lea su libro en Hogwarts.

La tercera entrega se estrenará en 2020.