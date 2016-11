Michael Peña actuará con Chris Hemsworth en 'Horse Soldiers'

La película será una adaptación del libro homónimo escrito por Doug Stanton

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (01/NOV/2016).- El actor estadounidense de origen mexicano Michael Peña participará junto a los intérpretes Chris Hemsworth y Michael Shannon en la película "Horse Soldiers", informó hoy el medio especializado Deadline.

Dirigida por el realizador debutante Nicolai Fuglsig, "Horse Soldiers" se centrará en un equipo de las fuerzas especiales de Estados Unidos, dirigido por un capitán inexperto, que es enviado a Afganistán en las semanas posteriores a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra EU (11-S).

Peña se pondrá en la piel de Diller, uno de los miembros de ese escuadrón militar que destaca por su valentía a la hora de liderar misiones peligrosas.

La película de "Horse Soldiers" será una adaptación del libro homónimo escrito por Doug Stanton.

Peña estrenará a finales de año el filme coral "Collateral Beauty", en el que comparte escenas con un reparto estelar en el que aparecen Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton y Helen Mirren.

El actor también está involucrado en otros proyectos futuros como "Ant-Man and the Wasp", la secuela de "Ant-Man" (2015), y "Murder on the Orient Express", la reinterpretación del clásico de Agatha Christie.