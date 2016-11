Belinda estaría de romance con Criss Angel

Pese a la diferencia de edad, la cantante y el famoso mago habrían iniciado una relación

CIUDAD DE MÉXICO (01/NOV/2016).- La actriz y cantante Belinda estaría disfrutando de los inicios de un romance con el famoso mago Criss Angel.

En su número más reciente, la revista “TV Notas” asegura que Belinda y Angel se conocieron el pasado julio en Las Vegas, cuando la cantante acudió junto a algunos amigos al show de Criss en esa ciudad.

Al parecer, la diferencia de edades entre ambos no ha sido un problema, pues el mago es 21 años mayor que Belinda.

En sus redes sociales no han hablado al respecto, pero Belinda publicó hace tres semanas en Instagram un video en el que se ve cómo Criss Angel la hizo levitar.

La cantante declaró el pasado agosto a la revista “Vanity Fair” que Giovani dos Santos no fue el amor de su vida.

“El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real —Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”, explicó.

Belinda acudió el fin de semana a la alfombra roja de la película “Trolls”, en la que prestó su voz para uno de los personajes.