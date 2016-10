Mauro Conforti, honestidad argentina

El músico se presenta al público tapatío con la placa 'Tiempo y espacio'

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- Abrirse camino en Argentina no ha sido fácil, pero Mauro Conforti ha logrado marcar su propio estilo en compañía de su guitarra y sus letras, que tras haber tomado como músico y compositor para otras bandas, optó por emprender el camino en solitario y ofrecer un rock-pop muy a su estilo.

De visita por primera vez en Guadalajara, Mauro Conforti se presenta al público tapatío con la placa “Tiempo y espacio”, un recopilatorio que reúne lo más destacado de sus dos producciones anteriores, “La vida marciana” y “Los anteojos” con éxitos como “El encanto bajo el mar” (videoclip ganador del Meters International Film Festival de Nueva York y en París International Cinefest de Francia), además de presumir temas inéditos como “El rumbo del amor” y “Tiempo de recreo”.

“Soy fan y vivo de la improvisación, es la forma en la que me gusta tocar, me sale bien al tocar y cantar. Me baso mucho en eso, lo mismo que cuando se produce el disco en el estudio, no me gusta preparar mucho las cosas antes, que la magia suceda naturalmente y así aprender mucho”, explica Conforti al revelar que “Tiempo y espacio” se caracteriza por el uso de sintetizadores y un sonido honesto arropado por los cuatro músicos que lo acompañan.

Aunque México ya había figurado en tres ocasiones como escenario para Conforti, el cantautor argentino destaca que adentrarse a los foros tapatíos era un pendiente en su trayectoria, pues significa concretar los vínculos con América Latina y un mercado donde la diversidad sonora es lo que reina.

“Es complicado en Argentina. En 2008 las leyendas de la música estaban en el podio, llegó un momento en el que comenzaron a irse, a desaparecer y quedó un vacío y las nuevas propuestas emergieron. Hubo un gran monopolio con los grandes artistas y no se les daba espacio a los músicos de mi generación. Ahora es el momento en que salimos a Latinoamérica, pensamos que era algo imposible”.