Risa a dos voces

Edson Zúñiga y Cessy Casanova presentan una batalla de chistes en el Teatro Galerías

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- Fue hace ya varios años la última vez que se presentaron juntos en Guadalajara Edson Zúñiga y Cessy Casanova: “Se llevan tan mal, que parecen esposos”, es un comentario común de la gente ve este espectáculo en formato de dueto, y es que su tipo de comedia se complementa: Cessy con un toque feminista y “El Norteño” con chistes más cercanos al humor “sexista”.

Acostumbrados a presentarse de manera individual, “estar los dos al mismo tiempo arriba del escenario genera mucha más adrenalina”, comentó Cessy. En esta dinámica, las funciones comienzan con Cessy de manera individual, seguida de “El Norteño”, también solo en el escenario, pero para terminar los dos juntos en una batalla de chistes. “La gente toma partido”, afirmó el comediante.

Sobre el Teatro Galerías, el foro que los acogerá, Cessy afirmó que cada tipo de lugar tiene su encanto, en comparación con los casinos y bares que también frecuentan como comediantes; “El Norteño” agregó que en un teatro las personas se encuentran más receptivas. En particular, del Teatro Galerías, el cómico dijo que ha sido un nicho, que incluso le ha dado la oportunidad de grabar un disco, pues fue allí donde surgió el proyecto de hacerlo. Entre sus grabaciones se encuentra “La huevona”, tema que dedicó a su colega Cessy Casanova, quien sobre esa anécdota agregó. “Allí nació en el Galerías, porque yo le canté en esa ocasión y me dijo que un día me iba a cantar”.

Rivalidad con química

Esa actitud de enfrentamiento es una de las características que hace sus espectáculos más atractivos: “Es una buena química al pelearnos en el escenario, con el público de réferi… La gente participa, no solamente riendo”, comentó Cessy. De sus chistes feministas, la comediante afirmó: “Los hombres se enojan con lo que digo… En mi caso el hombre te da tela que recortar diario”.

Por su parte, ya con dos discos (cantados) en su haber, Cessy está próxima a lanzar un DVD con sus números cómicos, mismos que grabó en mayo pasado en el mismo Teatro Galerías: no descarta incorporar a fragmentos con El Norteño. Previamente Cessy ha lanzado Hazme tuya y Entre sábanas, en su faceta como cantante, tradición familiar: su padre fue integrante principal del Mariachi Vargas de Tecalitlán durante más de tres decenios.

De la decisión de lanzar un material audiovisual de comedia y no musical, Cessy dijo: “Dejé de vender discos, yo canto en serio, pero cuando la gente veía los discos y me preguntaba ‘¿y sí trae chistes?’”. Entre los planes está tenerlo listo el próximo enero.