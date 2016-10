Justin Bieber anuncia segundo concierto en la Ciudad de México

La fecha se abrió debido a la gran demanda de boletos para el 19 de febrero en el Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO (31/OCT/2016).- Debido a la gran demanda de boletos para asistir al concierto de Justin Bieber en el Foro Sol el 18 de febrero del próximo año, el cantante canadiense anunció este lunes que ofrecerá un segundo concierto en la Ciudad de México el 19 de febrero, en el mismo lugar.

Bieber hará parada en México en el marco de su gira "Purpose World Tour", en su paso por América Latina.

El más reciente álbum de Bieber, "Purpose", llegó al número uno en más de 100 países, y ligó sencillo tras sencillo en una racha internacional de éxitos con "What do you mean," "Sorry," y "Love yourself".

La gira de más de 10 fechas es producida por AEG Live's Concerts West y traída a México por OCESA; llegará a algunos de los estadios más grandes de Latinoamérica como Lima, Sao Paulo, Santiago de Chile y Bogotá.

Con "Purpose", Bieber ha echado abajo récords mundiales, incluido el de tener 17 canciones en el Hot 100 en una semana, y ha vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial.