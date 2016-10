El Pachuco Misterioso celebrará Día de Muertos en Tlaquepaque

El personaje rendirá homenaje a Juan Gabriel y Tin Tan este 2 de noviembre

GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2016).- Este 2 de noviembre en el centro de Tlaquepaque se vivirá una verbena para honrar a los difuntos a propósito de la celebración del Día de Muertos y se les rendirá un homenaje a dos grandes estrellas mexicanas -Juan Gabriel y Tin Tan- a cargo de "El Pachuco Misterioso", quien se hiciera famoso luego de que "El Divo Juárez" lo invitará a formar parte de sus espectáculos el año pasado al interior de la República Mexicana y Estados Unidos.



Habrá varios talentos recibiendo a la gente desde medio día en este evento que es completamente gratuito, pero "El Pachuco Misterioso" -quien lleva 10 años realizando este personaje a través de la pantomima- saldrá en punto de las 18:30 horas. "El municipio nos hizo la cordial invitación con motivo de las ofrendas que estarán en el parque central, haremos un performance con este personaje. La estructura se basa en tres piezas, una de ellas es la canción de Juan Gabriel con Marc Anthony -Yo te recuerdo- las canciones tienen que ver con la muerte".



Fernando Mendoza Yáñes, quien da vida a este personaje, tiene 25 años como actor, y comparte que a partir del trabajo que hizo con Juan Gabriel se le abrieron varias puertas, por ejemplo, acaba de grabar en Monterrey un video con La Trakalosa, de hecho hay planes para seguir colaborando con ellos. Mientras tanto está abierto a cualquier posibilidad de trabajar en televisión o cine. Es originario de la Ciudad de México y a partir de un video en YouTube fue que Juan Gabriel supo de él y decidió invitarlo.



"La relación que tuve con Juan Gabriel fue maravillosa, muy interesante, él me mencionaba que admiraba mi trabajo y para mí eso es un halago, que admiraba esa sed que yo tenía para comerme al público en el escenario. Confiaba plenamente en mi talento, me dejaba desarrollarlo, era amable, respetuoso, me consideraba un artista, me hacía parte del show y me daba mi espacio para lucirme con él". Fernando también participa como talento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en actividades escénicas culturales, pero este año no podrá estar presente.

