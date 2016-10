Fans de Justin Bieber sufren por conseguir boletos

La preventa para el concierto en el Foro Sol ha dado inicio este lunes; la página está saturada

CIUDAD DE MÉXICO (31/OCT/2016).- La preventa para el concierto de Justin Bieber dio inicio este lunes por la mañana en punto de las 11:00 horas, sin embargo, desde minutos antes, tanto el sistema telefónico como la página de internet se mostraba saturada.

Aunque la venta para el público en general comenzará hasta el día miércoles 2 de noviembre a las 11 de la mañana, el público que tenga una tarjeta (Banamex) ya los puede adquirir desde hoy lunes.

El rango de costo de las entradas para presenciar el “Purpose World Tour” con invitados especiales el próximo 18 de febrero en el Foro Sol, va de los $430.50 en la zona Naranja C, siendo estos los más económicos, hasta la zona PIT, cuyo costo es de $5730 ya con cargos por servicio incluidos.

También existe el paquete “I´ll Show You Backstage VIP Pit Experience”, cuyo costo es de $12 mil, que además del boleto ofrece al comprador un paquete premium de souvenirs, un laminado exclusivo conmemorativo, acesso a Anfitrión VIP y entrada anticipada al inmueble, y otro paquete llamado “Where Are U Now Backstage VIP Experience”, el cual cuesta ocho mil 500 pesos, el cual no incluye ni entrada anticipada o el Anfitrión VIP.

Aunque la página de internet despliega la variedad de lugares para que uno haga la selección de su conveniencia, en realidad sólo están a la venta algunos lugares y ninguno de ellos incluye de los lugares preferentes, además de que toma más de 5 minutos que te salga cuál es el lugar que puedes comprar.

La espera para que tomen tu llamada en comparación al sistema en línea es aún mayor, hecha por un miembro de esta casa editorial, durante más de 40 minutos y en distintos teléfonos, no se consiguió ni una sola vez que la llamada entrara.