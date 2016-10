'Yo cobro caro', dice Niurka sobre regreso a 'Aventurera'

Explica que ella no ha recibido ninguna oferta formal, pero que está dispuesta ser parte del proyecto

CIUDAD DE MÉXICO (31/OCT/2016).- Niurka dice que ella está lista para negociar su participación en el relanzamiento de “Aventurera” a cargo de Juan Osorio y Gerardo Quiroz. La actriz explicó que ella no ha recibido ninguna oferta formal, pero que está dispuesta ser parte del proyecto.

“Yo cobro caro”, dice la cubana, sin embargo, reconoció que le mostró su apoyo a su ex pareja y padre de su hijo Emilio.

En tanto, Niurka Marcos está a la espera de los resultados de una investigación sobre la suplantación de su identidad en las redes sociales. “Es un crimen cibernético y está en manos de las autoridades. Yo no tengo redes sociales por lo mismo, pero ya se está investigando, no tengo nada más al respecto porque es un proceso en curso”, explicó.

Respecto a su denuncia interpuesta contra Laura Zapata por las supuestas amenazas que recibió por parte de los fans de la actriz, Marcos expresó que seguirá adelante porque es una forma de combatir la violencia que se vive hoy en día.

“A mi no me gusta andar con guardaespaldas, yo no soy de esas, yo soy raza, así que no necesito ningún tipo de seguridad, esa me la está dando las autoridades correspondientes”, agregó la vedette, quien acudió como madrina de la obra musical “Vivir la Vida”.

Mentiras usa las canciones de los 80. Entre Emmanuel, Dulce, Mijares, Daniela Romo, Lupita D’Alessio entre otros, la puesta teatral ya cumplió ocho años en cartelera. Recientemente OCESA también lanzó la obra “Verdad o Reto” que ocupa los temas de los años 90.

Y para continuar con la música que marca generaciones aparece “Vivir la Vida”, que pone sobre el escenario una trama que usa las canciones de la última década. Con reggaetón, salsa, baladas románticas y de desamor, es que la producción de Isela Rico dejó las escuelas para llegar al escenario del teatro Xola.

La compañía ya cumplió con 250 representaciones en diferentes centros educativos y decidieron que era la oportunidad de llegar a un escenario más grande. Con las actuaciones de Gala Montes, quien hace su aparición en la escena musical, está acompañada por Rhene Liceaga, egresado de la cuarta generación de la Academia.

Con la historia de Jaime Rico y la dirección de Salvador Núñez, los temas “Mientes” de Camilia, “Lo que una chica por amor es capaz”, de Gloria Trevi, “Te equivocaste” de Yuridia, entre otros hacen su aparición.

“Vivir la vida” cuenta la historia de Iker, un estudiante cuya mayor ilusión es convertirse en un cantante profesional, sus amigos unirán su talento para contar sus propias historias.