Michael Douglas revela que Val Kilmer padece cáncer

El actor de 72 años afirma que su colega está enfermo y que por eso no se ha escuchado nada de él

LONDRES, INGLATERRA (31/OCT/2016).- El actor estadounidense Michael Douglas ha revelado que su compañero de profesión Val Kilmer, con quien compartió el rodaje de "The Ghost And The Darkness" (1996), padece cáncer.

"Val era un chico magnífico que está lidiando con exactamente lo mismo que yo tuve, y las cosas no pintan demasiado bien para él", afirmó anoche durante un acto en Londres Douglas, que en 2010 fue diagnosticado con cáncer de garganta.

"Mis oraciones están con él. Ese es el motivo por el que no han oído mucho sobre Val últimamente", agregó el actor, que a los 72 años está considerando dar el salto a la televisión.

Kilmer, de 56, ha negado en los últimos meses que padezca cáncer, a pesar de los rumores que han aparecido en los medios de comunicación en ese sentido.

La estrella de "The Batman Forever" (1995) admitió en abril en su página de Facebook que le fue detectado un tumor pero negó que se tratara de cáncer.

"Gracias (por el apoyo) pero no tengo cáncer. Fui curado de un tumor en cuestión de días el año pasado. No crean los rumores", escribió entonces el actor.

En enero de 2015, el protagonista de "The Saint" (1997) había negado que tuviera "un tumor" o se hubiera sometido a "cualquier tipo de operación".

"Tuve una complicación para la cual lo mejor era estar bajo la atenta mirada de la Unidad de Cuidados Intensivos" del Hospital Universitario de Los Ángeles, explicó Kilmer.