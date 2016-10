Ximena Sariñana engalana el Parque Metropolitano

La cantautora tapatía cumplió con su público al imprimir su sello en cada una de sus interpretaciones

GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2016).- El Festival Arte y Comunidad Zapopan 2016, “Arco Zapopan” cerró con broche de oro su gran clausura en el Parque Metropolitano.

El espacio público se engalanó con la presencia de Ximena Sariñana quién estuvo acompañada por la Klaus Mayer Big Band.

La cantautora deslumbró al público asistente con su impresionante calidad vocal donde su singular elegancia causó furor entre todas las personas. Éxitos como Normal, Mediocre, Sin ti no puede estar tan mal, Vidas paralelas y temas emblemáticos del género de jazz como Under my skin y Summertime, los cuales hicieron eco en todo el lugar.

Durante el concierto la intérprete jalisciense se mostró entusiasmada y sorprendida ante el canto de Las Mañanitas por parte de todos sus seguidores quienes emocionados recordaron su cumpleaños.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de José Fors vocalista de Cuca quien junto a Sariñana interpretó El son del dolor.

La tapatía hizo un llamado a la audiencia a la que invitó a seguir apoyando a talentos locales y nacionales con conceptos frescos y originales como lo es el género de jazz.



Cabe destacar que el Festival reunió 280 artistas de nueve países y fue apoyado por el Gobierno municipal de Zapopan.

EN DETALLE

Actividad en 18 sitios del municipio

En esta primera edición del Festival se presentaron artistas en 18 puntos del municipio de Zapopan, realizando 28 actividades escénicas con la intervención de casi 300 creadores provenientes de nueve países.

“Arco Zapopan” celebra además la conmemoración de los 400 años de la muerte del literato Miguel de Cervantes Saavedra.

Durante el marco de este Festival se contó con selecciones del programa internacional del Festival Cervantino, que incluyó al Ballet de Jalisco y su espectacular “Don Quijote”, con música de Ludwig Minkus y especialmente con las más de 15 representaciones de Entremeses Cervantinos, que la compañía Ardelefante Teatro llevará a colonias, barrios y delegaciones en una producción impulsada por el Gobierno de Zapopan.