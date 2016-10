Todo inició en una noche bohemia

Alejandro Fernández ha tenido mucha acción: vivió el III Encuentro Mundial de Potrillas, cantó en el Palenque de las Fiestas de Octubre y compartió cómo nació su nuevo disco

GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2016).- Tras varios años de no estrenar material, “El Potrillo” se alista para lo que será “Rompiendo Fronteras”, su nuevo CD del cual se escucha ya el sencillo “Quiero que vuelvas”, mismo que está en el primer lugar de audiencia en 10 países.

En entrevista, el menor de los Fernández nos habla de esta placa: “Ya viene mi próximo disco; para principios del próximo año lo tendremos a la venta; estamos en la postproducción arreglando y masterizando las canciones; estamos haciendo planes para realizar el video del siguiente sencillo , y lo que resta del año trabajar. Dentro de poco haremos una conferencia de prensa también y ahí les vamos a dar todos los detalles”.

—¿Ya tiene nombre el disco? ¿Háblanos sobre tu apuesta por talentos nuevos como lo es el cantautor Joss Favela?

—El disco se llama “Rompiendo Fronteras”, Joss Favela me sorprendió muchísimo… La verdad… Porque es un niño de 21 o 23 años, y pues normalmente no grabamos de gente que no tenga tanta experiencia, pero él ya había tenido muchos éxitos. De hecho, cuando estaba empezando él ya había colocado varios temas; y cuando lo recibí en mi casa, hicimos una noche bohemia, me sorprendió, sacó como doce canciones buenísimas y al final se quedaron cuatro temas que normalmente no sucede. Él estaba muy emocionado cuando lo vi, a mí también me dio mucho gusto conocerlo y bueno… Gracias a Dios se quedaron esas cuatro canciones.

—Tu sencillo “Quiero que vuelvas” está sonando fuerte y ha tenido buena aceptación por parte del público, ¿qué opinas de esto?

—Estoy muy emocionado por el lanzamiento de mi nuevo disco, lo escucho y no me canso de hacerlo. Las canciones tienen muchísimos elementos ricos, que estoy seguro le va a gustar muchísimo a la gente. Pronto habrá video del sencillo.

—A punto de culminarlo, ¿qué te dejó tu gira Confidencias World Tour?

—Este tour me ha enseñado a valorar a mi familia, y nada… Lo que siempre he dicho, que cada año me voy sintiendo mejor arriba del escenario, y me he sentido increíble, cada vez que me subo al escenario amo más mi carrera.

—¿Qué mensaje les darías a los latinos que este año votarán en las elecciones de Estados Unidos?

—Quiero que sepan que su voto cuenta y que ellos son los responsables y los que finalmente van a dar la última palabra de decidir quién gana; yo en lo personal apoyo a Hillary Clinton, creo que es la mejor opción para todos los latinos.

—¿Qué opinas de que no hay espacio en los Grammy para la música mexicana?

—Está muy mal, por eso nosotros hemos estado tratando de hacer otros trabajos, ver de qué forma nos colocamos y podemos estar vigentes dentro de las estaciones de radio.

Cabe señalar que el pasado viernes y sábado, Alejandro Fernández ofreció sus dos presentaciones en el Palenque de las Fiestas de Octubre, shows que destacaron por dos condiciones: logró reunir por día a cerca de seis mil asistentes y dos, se mostró ajeno a su público; no habló con sus seguidoras y no brindó con los hombres, tal y como suele hacerlo en este tipo de espectáculos.

De fiesta con sus potrillas

Por tercera ocasión, admiradoras de Alejandro Fernández se reunieron de distintas partes del mundo para asistir a su Palenque en Guadalajara. El primer Encuentro Mundial de Potrillas tuvo lugar en el 2007 en el Palenque de Texcoco, el cual tuvo como fin celebrar los 15 años de carrera artística del Potrillo. El año pasado se organizó nuevamente este evento en el cual asistieron al Palenque de las Fiestas de Octubre y tuvieron una visita con Don Vicente Fernández en el Rancho.

Este año el III Encuentro Mundial de Potrillas tuvo lugar del 25 al 30 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Los 27 asistentes provienen de 12 países: Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico y Venezuela. Una de las actividades de este encuentro fue asistir nuevamente al Rancho Tres Potrillos, donde Don Vicente Fernández las recibió calurosamente. El clímax del encuentro se dio el viernes 28 de octubre, cuando previo al Palenque de Guadalajara tuvieron la oportunidad de convivir con el cantante. Se tomaron fotografías y le entregaron regalos que les trajeron sus admiradores de sus países de origen, cerrando así con broche de oro su visita.