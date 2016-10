Vázquez Sounds y Mario Bautista, fenómenos musicales de las redes

Se reunieron como parte de la Convención Monitor Latino en el WTC

CIUDAD DE MÉXICO (30/OCT/2016).- Hoy domingo día se reunieron Los Vázquez Sounds, Mario Bautista y los managers de CD9 para hablar de los nuevos artistas producto de las redes sociales, como parte de la Convención Monitor Latino en su primer día de actividades en el WTC de la Ciudad de México.

Ellos fueron solo algunos de los presentes en la convención, que fue un espacio para la gente que ha nacido de redes sociales. A lo largo de diferentes ponencias se habla de la comunicación y del futuro en manos de las nuevas generaciones, para encontrar formas distintas de llegar al público y no sólo eso, sino también retroalimentarse.

De ahí que el lugar ofreciera ponencias como herramientas para músicos e “influencers” a través de plataformas como Spotify o la radio: los nuevos promotores de eventos; el arte de hacer vídeos, los derechos de autor, los medios de comunicación, entre otros.

Además de los mencionados hubo otra reunión de “influencers” en las que estuvieron presentes Luisito Rey, Watt sopa y Wereverwero, entre otros.

El "influencer" Mario Bautista compartió ante la audiencia cómo fue el momento en el que, sin darse cuenta, inició su camino hacia lo que es ahora: una de las personalidades más influyentes en México y el extranjero para los jovenes de su generación.

Sus papás, dijo, le regalaron un celular de cumpleaños con el que comenzó a subir contenidos a Twitter, Facebook y Vine. El éxito no tardó en llegar y ahora prepara su primer presentación en el Auditorio Nacional.

“Es algo increíble todo lo que estoy viviendo gracias a ese momento en el que decidí agarrar mi celular y decir: voy a hacer videos de seis segundos; mi vida cambió por completo en todo aspecto y fue algo que comencé con mis amigos de que descubrí la aplicación (Vine)”.

Junto a sus hijos, los Vázquez Sounds, también se encontraba el productor Abelardo Vázquez, manager de esta banda que se diera a conocer gracias a la versión de “Rolling in The Deep”, de Adele, que subieron a YouTube y que rápidamente llegó al mundo entero.

“Sabía que a lo mejor uno de ellos iba a elegir esta carrera pero no en ese momento; siempre nosotros hemos dicho que fue un accidente y la gente me decía que no fuera tonto, di que tú lo hiciste, te va a llover chamba y la verdad es que fue un accidente, sí fue asimilarlo y lo que escogimos nosotros fue mantenernos independientes” mencionó.

También explicó por qué rechazaron tantas propuestas de disqueras e incluso de Tommy Mottola.

“Yo creo que para que un artista produzca tiene que ser una persona sana en todos los sentidos, y yo creo que someter a unos niños a un plan de vida que no tenían contemplado nada más para decirles que les iba a ir bien, en el futuro te va a tronar como persona y en lo económico; entonces la verdad no fue difícil decir que no nada más a él, sino a todas las disqueras".

Mañana lunes, Monitor Latino también ofrecerá conciertos de Kaay, La Rumorosa y Fey, entre ellos.

En cuanto a ponencias, se encuentran temas como “El legado del Rock en tu idioma”, “La música entra por los ojos”, “Cómo vender shows: los bookeros”, así como una conferencia de Luis de Llano.

Mario Bautista no descarta cantar con Fey. Cuando era apenas un niño, Mario Bautista veía en casa de su prima a la cantante Fey y cómo se arremolinaban los fanáticos gritando su nombre.

También le tocó verla tras bambalinas antes de sus conciertos. Ante todo esto se le preguntó si invitará a su prima a compartir el escenario con él.

“Yo a mi prima la estimo muchísimo y a mi sobrina también y pues ahorita Fey está en otro “trip”. Todavía no hemos platicado el hecho, queremos hacer una colaboración a futuro esperamos que sea pronto y el hecho de invitarla ¡claro que está invitadísima! vamos a ver ahí cómo se va a solucionar la situación y claro que es un orgullo el hecho de estar pisando el lugar, aparte mi prima tiene récord en el Auditorio y estoy muy emocionado".

En cuanto al reciente vídeo sadomasoquista que Fey acaba de lanzar también dio su opinión.

“Me encantó que mi prima se quiera expresar de esa manera; es lo que trae ella adentro, es lo que quiere sacar, dar a conocer ahorita y está increíble. Me enseñó el video antes y la canción, y yo le dije que me gustaba mucho. Me sorprendió, no les voy a mentir, pero me encanta que haya seguido sus instintos y que haya hecho lo que a ella le gusta”.

Su concierto, en Auditorio Nacional, será el próximo 16 de noviembre, por lo que se dijo más que emocionado porque era un meta.

Vázquez Sounds alistan disco. Luego de la emoción y los likes que provocó el primer vídeo de Los Vázquez Sounds con el cover de “Rolling in The Deep”, la banda de hermanos nacidos en Mexicali rechazó propuestas para trabajar con disqueras y madurar a su propio ritmo en el mundo de la música y ahora preparan disco con canciones escritas por ellos, además de música en inglés.

“Llevamos rato sin lanzar nada, por esto mismo de estar trabajando en nuestros proyectos y todo eso, sí estará bueno hacer una clase de trabajo con alguna compañía. No estamos cerrados pero tampoco es nuestra prioridad”, dijo Abelardo en entrevista con medios de comunicación.

Su hermano, Gustavo, quien ha compuesto los temas de su nueva producción habló del hecho de haber nacido en la frontera y en cómo eso ha influenciado su carrera.

“Nos ayudó en el tema bilingüe, somos cien por ciento mexicanos pero hablamos inglés muy bien, entendemos mucho la cultura y cómo se maneja la música allá, sacamos lo mejor de los dos lados y creo que podemos ser artistas que pueden cantar en inglés” explicó.

Angie, la vocalista de la agrupación, dijo que aún no saben si tendrán colaboraciones para su nuevo material, pero eso lo verán en el transcurso de la creación del mismo.