'No pretendo ser perfecto', señala Justin Bieber

El cantante explicó su conducta de sus más recientes shows

CIUDAD DE MÉXICO (30/OCT/2016).- En un tuit que ya fue borrado de su cuenta oficial, el cantante canadiense Justin Bieber explicó su conducta de sus más recientes shows, en los que ha pedido a fans que dejen de gritar e incluso abandonó una presentación porque no atendieron su llamado.

“Lo que quiero decir es que la gente trata de torcer las cosas, algunas personas no quieren escuchar, pero simplemente siento que si no usara esta plataforma para decir cómo me siento verdaderamente y si no usara esta plataforma para ser el hombre que sé que soy, y hablar de lo que está en mi corazón, entonces me estoy haciendo una injusticia y no estaría haciendo justicia a nadie en esta audiencia”, escribió el joven de 22 años de edad, según reprodujo el portal de la revista “People”.

Bieber añadió que habrá veces que diga cosas incorrectas, “pero soy humano. No pretendo ser perfecto y espero en Dios que no diga las cosas correctas todo el tiempo porque si fuera el caso entonces sería un robot y no soy un robot. Hay momentos en los que me altero… veces en las que me enojo, hay veces en las que me voy a frustar, pero siempre voy a ser yo mismo en este escenario”.

Durante un show en Manchester el pasado 23 de octubre, Bieber trató de que la gente dejara de gritar y al no conseguirlo dejó caer el micrófono y se retiró del escenario.

Poco después volvió y explicó que toda su vida se ha dedicado a llevar sonrisas a la gente y que sentía que no recibía el mismo respeto a cambio.

Unos días antes, en Birmingham, pidió a la gente que se relajara. “Aprecio el amor, es maravilloso, pero ¿pueden mostrarlo de una manera distinta? Gritar es muy desagradable”.

La semana pasada se anunció que Bieber ofrecerá conciertos en México el próximo año.