'Madea' desplaza a 'Inferno' en taquillas de EU

La más reciente película de Tyler Perry recaudó 16.7 MDD

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (30/OCT/2016).- Tom Hanks, Tom Cruise y Ben Affleck no pudieron rivalizar con 'Madea' de Tyler Perry en los cines de Estados Unidos y Canadá.

En una sorpresiva victoria en las taquillas el fin de semana, "Boo! A Madea Halloween" de Perry se impuso a "Inferno" y su estelar dupla de Hanks y el director Ron Howards en la nueva adaptación de una novela de Dan Brown.

La más reciente película de Perry en la que él interpreta a una abuela que habla sin rodeos conservó el primer lugar en ingresos por segunda semana consecutiva, ahora con una recaudación calculada de 16.7 millones de dólares.

La cantidad rebasó la captación de "Inferno", la tercera entrega de la serie de "Da Vinci Code". Según proyecciones de los estudios difundidas el domingo, "Inferno" obtuvo 15 MDD, casi la mitad de los pronósticos más optimistas.

Sony Pictures e "Inferno" pueden consolarse con la recaudación en el extranjero. En tres semanas en la cartelera internacional, la cinta escenificada en Italia ha obtenido casi 150 millones de dólares.

El estudio destacó que el costo de "Inferno", de 75 MDD, fue la mitad de los de "El código Da Vinci" de 2006 y "Ángeles y demonios" de 2009.

"La verdad es que pensamos la cinta para el mercado internacional. Sabíamos que ahí estarían los ingresos fuertes", declaró Rory Bruer, director de distribución interna de Sony.

En estos días ha habido algunos eventos con efectos negativos sobre las taquillas, "el mayor de los cuales ha sido esta Serie Mundial histórica", agregó. El tercer partido del viernes en la noche entre los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland atrajo 19.4 millones de espectadores, la cifra más alta en 12 años, y el cuarto encuentro del sábado en la noche fue visto por 15,1 millones.

Ha sido una temporada con una presencia especialmente amplia de estrellas, con cintas como "Jack Reacher: Never Go Back" protagonizada por Tom Cruise (que recaudó 9,6 millones de dólares en su segunda semana) y "The Accountant" con Ben Affleck (8.5 millones de dólares en su tercera semana).

A continuación presentamos la lista de las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada en taquillas comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

1. "Boo! A Madea Halloween", 16.7 MDD

2. "Inferno", 15 MDD

3. "Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás, 9.6 MDD

4. "El contable", 8.5 MDD

5. "Ouija2: El origen del mal", 7.1 MDD

6. "La chica del tren", 4.3 MDD

7. "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares ", 4 MDD

8. "Las apariencias engañan” (Keeping Up With the Joneses), 3.4 MDD

9. "Cigüeñas” (Storks), 2.8 MDD

10. "Ae Dil Hai Mushkil", 2.1 MDD