Ana de la Reguera se inspira en Trump para disfraz

La actriz comparte en su Instagram una imagen en donde aparece vestida como empleada doméstica

CIUDAD DE MÉXICO (30/OCT/2016).- La actriz Ana de la Reguera se inspiró en algo que dijo Donald Trump para crear su disfraz de Halloween.

Este domingo la actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram una imagen en donde aparece vestida como empleada doméstica.

“Ya llegó Miss Housekeepiiiiiiing !!!!Anoche con mi disfraz de Latinaparatrump #latinosparatrump #misshousekeeping #aliciamachado”, escribió De la Reguera para acompañar la fotografía.

Para poner el toque de terror, la actriz simuló sangre en su delantal y portó un cuchillo de cocina.

Ana de la Reguera hizo referencia así a la manera en que Donald Trump se refería a la ex Miss Universo Alicia Machado.

“A veces jugaba conmigo y me decía 'Hello, miss Piggy' o 'Hello Housekeeping'”, dijo Machado sobre Trump en un video que difundió Hillary Clinton.

De la Reguera ha mostrado su desacuerdo con Donald Trump y en alguna ocasión hizo una seña obscena frente a un edificio del millonario estadounidense.